Hasiči na Havlíčkobrodsku likvidují 35 tisíc slepic, velkochov napadla ptačí chřipka

Hal je v areálu sedm. „Jedna hala, která byla nejvíc zasažená, je už plná mrtvých slepic,“ řekl ředitel krajských hasičů Jiří Němec.
Živé slepice budou přenášené do kontejnerů, usmrcované plynem a odvezené do asanačního podniku. S likvidací chovu pomáhá 43 hasičů a 22 vězňů. Hasiči tam naváželi zařízení na dekontaminaci techniky a lidí mezi 6:00 a 7:00.
Chov nosnic patří akciové společnosti Xaverov ze skupiny Agrotrade. Veterinární lékař tam nahlásil úhyn zhruba tří stovek nosnic v jedné z hal. Příznaky onemocnění byly patrné i u ostatní drůbeže. Vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1.
V Habrech je desáté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu v ČR v letošním roce. Kromě toho bylo letos ohnisko vyhlášené také na drůbežích jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji a v 26 nekomerčních malochovech.
Na Vysočině letos ptačí chřipka postihla i komerční chov ve Valdíkově na Třebíčsku, kde bylo 20 tisíc kachen. Utracené byly v listopadu.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.