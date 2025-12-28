Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté

Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v jiném jen několik set metrů vzdáleném chovu. Kvůli novému ohnisku nyní musí zlikvidovat dalších 30 tisíc nosnic.
Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo nastat příští týden v úterý, sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Nové ohnisko ptačí chřipky propuklo v hospodářství, které se stejně jako v předchozím případě v Habrech zabývá chovem slepic s produkcí vajec pro líhnutí brojlerových kuřat. Veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě.

U žijící drůbeže se projevovaly příznaky nákazy. Vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo v chovu výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1.

Hasiči na Havlíčkobrodsku likvidují 35 tisíc slepic, velkochov napadla ptačí chřipka

Kvůli prvnímu výskytu ptačí chřipky v Habrech tam už SVS vymezila tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, stanoví povinnost soupisů všech chovů drůbeže a zakazují pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Kromě komerčních chovů bylo letos ohnisko ptačí chřipky vyhlášené také na drůbežích jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji a v 26 nekomerčních malochovech.

Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.

