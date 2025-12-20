Na Havlíčkobrodsku potvrdili ptačí chřipku. Letos je to už desáté ohnisko

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:32aktualizováno  17:32
V Česku znovu udeřila ptačí chřipka, veterináři v sobotu potvrdili výskyt nemoci ve velkochovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle nich je nezbytné zlikvidovat zhruba 35 tisíc nosnic. Je to letošní desáté ohnisko nákazy v komerčním chovu v České republice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

Chov nosnic patří akciové společnosti Xaverov. Veterinární lékař nahlásil Krajské veterinární správě pro Kraj Vysočina úhyn zhruba 300 nosnic v jedné z hal a přeživší drůbež vykazovala příznaky ptačí chřipky. Odebrané vzorky výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 potvrdily.

„V souladu s platnou legislativou bude zbývající drůbež v chovu po víkendu utracena. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru,“ popsal Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

„V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Majer.

Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

Ptačí chřipka byla letos na Vysočině potvrzená v komerčním chovu ve Valdíkově na Třebíčsku, kde muselo být v listopadu utraceno přes 20 tisíc kachen.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Na Havlíčkobrodsku potvrdili ptačí chřipku. Letos je to už desáté ohnisko

V areálu společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku začalo utrácení...

V Česku znovu udeřila ptačí chřipka, veterináři v sobotu potvrdili výskyt nemoci ve velkochovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle nich je nezbytné zlikvidovat zhruba 35 tisíc nosnic. Je to...

20. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Velkolepá vánoční výzdoba jednoho domu na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích ve velkém stylu. Vypadá to jako v Las Vegas v USA.

vydáno 20. prosince 2025  17:21


EXTERNÍ E-MAIL
Dobrý den,
posílám fotografie z Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze.
Pro vánoční náladu plnou pohody a lásky je výstava "Umění aktivismu" o občanské...

vydáno 20. prosince 2025  17:20

Praha-Suchdol.

Praha-Suchdol.

V kampusu ČZU v Praze jsou k vidění lamy.

vydáno 20. prosince 2025  17:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha, Háje

Praha, Háje

Druhý den provozu nových elektrobusů SOR 12 electric na lince 213.

vydáno 20. prosince 2025  17:19

Starostrašnická ulice

Starostrašnická ulice

Tramvaj Škoda 52T na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 20. prosince 2025  17:18

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Prodej kaprů na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

vydáno 20. prosince 2025  17:18

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Prodej kaprů na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

vydáno 20. prosince 2025  17:18

Praha Palmovka

Praha Palmovka

Dnes bylo na Palmovku přivezeno Betlémské světlo.

vydáno 20. prosince 2025  17:18

Žena, která šla v Ostravě po rychlostní silnici a srazilo ji auto, zemřela

ilustrační snímek

Jednašedesátiletá žena, kterou v pátek ráno srazilo na rychlostní silnici v Mariánskohorské ulici v Ostravě auto, zemřela v nemocnici. ČTK to dnes řekla...

20. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Propagačního otužování v Třebíči se dnes účastnila i plavkyně Andrea Klementová

PropagaÄŤnĂ­ho otuĹľovĂˇnĂ­ v TĹ™ebĂ­ÄŤi se dnes ĂşÄŤastnila i plavkynÄ› Andrea KlementovĂˇ

Letošního ročníku propagačního plavání otužilců v Třebíči se účastnila i plavkyně Andrea Klementová, pokořitelka kanálu La Manche i kalifornského kanálu...

20. prosince 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Čeští vědci potvrzují, že chytré brýlové čočky u dětí výrazně zpomalují problémy

Nejen vhodné brýlové čočky pomohou zbrzdění růstu krátkozrakosti u dětí v...

V Česku postihuje asi třetinu populace a u dětí a dospívajících přibývá raketovým tempem. Řeč je o krátkozrakosti neboli myopii. Podstatnou roli hraje nejen genetika, ale i životní styl. Negativně se...

20. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.