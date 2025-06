„Jde čistě o moje osobní rozhodnutí, protože to fakt byla blbost. Je to pro mě opravdu veliké ponaučení,“ uvedl Popelka.

Ten v úterý sdílel příspěvek, kterým reagoval na jmenování nové ministryně spravedlnosti, Evy Decroix z ODS. Ta nahradila stranického kolegu Pavla Blažka, jenž rezignoval kvůli pochybnému daru kryptoměn pro ministerstvo.

Prohlášení náměstka primátora Jihlavy Radka Popelky (ANO) V minulých dnech a hodinách se do širšího povědomí dostal můj příspěvek na sociálních sítích. Rád bych tady zdůraznil, že jeho původním určením byla jakási karikatura pro velmi úzký okruh příjemců. To, že se dostal do širšího povědomí, mě mrzí a nebylo to rozhodně jeho účelem a smyslem. S paní Decroix mám problém, mám problém s tím, že zastává v tuto chvíli funkci, kterou zastává. Nicméně zpětně hodnotím, že tento způsob komunikace není vhodný. A ten problém v žádném případě neřeší. Tímto se veřejně omlouvám všem, kterých se tento příspěvek mohl dotknout, nebo dotkl. Zároveň považuji toto prohlášení za moje poslední veřejné vyjádření, které v tomto činím. Jsem samozřejmě připravený při osobním jednání se s jednotlivými aktéry o tom bavit dál.

„Fialova „bitcoinová“ uklizečka se ujímá úřadu. Tak tuto paní si pamatuji ještě jako vedoucí závodní jídelny. I to byla práce nad její síly,“ napsal Popelka. „Arogance, aktivismus, pochybné vzdělání a tlačenka z Telče. Jak málo stačí na to stát se členem Fialovy vlády,“ doplnil.

Reakce na Popelkův příspěvek na sebe nenechala dlouho čekat. „To, co předvádí náměstek jihlavského primátora Radek Popelka, je naprosto nechutný příklad arogance, neúcty a sprostoty. Pane náměstku, seberte se, styďte se a omluvte se,“ napsal na síti X předseda senátu Miloš Vystrčil.

Od Popelky přitom nešlo o první útočný výpad proti ODS. O několik dní před tím přejmenoval Občanskou demokratickou stranu na Občanskou Drogovou Směnárnu.

„Rád bych zdůraznil, že původním určením příspěvku o paní Decroix byla jakási karikatura pro velmi úzký okruh příjemců. To, že se dostal do širšího povědomí mě mrzí a nebylo to rozhodně jeho účelem a smyslem,“ uvedl Popelka.

Vyjádření jihlavského náměstka primátora Radka Popelky na adresu ministryně spravedlnosti Evy Decroix. Příspěvek později smazal a omluvil se za něj.

Pikantní na tom je, že v krajském městě Vysočiny ANO vládne v koalici se Spolu, tedy právě s ODS a KDU-ČSL.

Ještě ve středu Popelka na svém profilu vlastní smazání kontroverzního příspěvku obhajoval tím, že se mu nelíbily nenávistivé komentáře pod ním. „Kde se v nás bere tolik nenávisti? Já popsal osobní zkušenost, ale co ti ostatní pisatelé? Opravdu tuto ženu tak dobře znáte, že jí můžete tak strašně nadávat?“ ptal se diskutujících.

Reakce primátora Petra Ryšky (ODS) Nám se to nelíbilo hodně. Vadilo mi na tom úplně všechno, asi nejvíce informace o vzdělání paní Decroix, protože získala doktorát na Karlově univerzitě na právnické fakultě. Což je pro mě špičková univerzita. Jako koaliční partner jsme s tím nesouhlasili, ten příspěvek nám vadil. Beru, že byl stáhnutý, je tady omluva. V tuto chvíli, byť je to samozřejmě nepříjemné a pro práci koalice to taky není úplně dobře, bych to chtěl uzavřít. Doufám, že žádné takové příspěvky už nebudou.

V pátek už volil jiný tón. „S paní Decroix mám problém, mám problém s tím, že zastává v tuto chvíli funkci, kterou zastává. Nicméně zpětně hodnotím, že tento způsob komunikace není vhodný. Ten problém v žádném případě neřeší,“ uvedl Popelka na adresu Decroix, která v podzimních sněmovních volbách povede kandidátní listinu koalice Spolu na Vysočině. „Tímto se veřejně omlouvám všem, kterých se tento příspěvek mohl dotknout, nebo dotkl,“ doplnil Popelka.

Přesto, že Popelkova slova kolegy z koalice zprvu šokovala, naznačili, že po omluvě a odstranění příspěvku jsou ochotni na ně zapomenout. „Vyříkali jsme si to,“ uvedl primátor za ODS Petr Ryška. „Je to samozřejmě nepříjemné a pro práci koalice to taky není úplně dobré, ale v tuto chvíli bych to chtěl uzavřít.“

A podobně reaguje i KDU-ČSL. „Jak mě vyděsil příspěvek, který Radek měl, tak mám radost z toho, že tímto způsobem je kauza ukončena,“ reagoval náměstek primátora Petr Piáček. „Děkuji moc za to, že se omluvil. A že tu omluvu takhle veřejně dává, jako veřejně byl ten příspěvek. Mám radost z toho, že se to zase může urovnat zpátky.“