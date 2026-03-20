Jihlavské radnici je 600 let. Radní ji navzdory kritice koupili za husitských válek

Jan Salichov
  14:22aktualizováno  14:22
Psal se rok 1426, když se uzavřel obchod, který definoval centrum někdejšího privilegovaného královského sídla. Městský notář Johannes von Amt tehdy brkem zapsal do úředních knih rozhodnutí, které se v kontextu tehdejší doby zdálo být téměř šílenstvím. A letos je tomu rovných 600 let, co má Jihlava svoji radnici. Magistrát v ní sídlí dodnes.

Zatímco se kolem hradeb bašty katolické strany a města věrného králi Zikmundovi Lucemburského v roce 1426 valila husitská vojska a městská pokladna krvácela pod náporem výdajů na žoldnéře, jihlavští radní se rozhodli pro investici do vlastní prestiže.

Opustili dosavadní sídlo u rychty na západní straně náměstí a výměnou od měšťana Mikuláše barchaníka (řemeslník vyrábějící barchan, tedy tkaninu ze lnu a bavlny - pozn. red.) jihlavský purkmistr Oldřich Bavor získal kamenný palác na nejlukrativnějším místě města.

Jihlava má jednu a tutéž radnici už 600 let. Jistě, během těch staletí se sídlo úřadu několikrát rozšířilo a vizuálně proměnilo. Stále však jde o jednu budovu. Letošní kulaté výročí si magistrát připomíná nejen jako oslavu jedné budovy, ale jako důkaz ambicí tehdejších měšťanů.
Sám von Amt, vzdělanec se zkušenostmi z univerzity, si tehdy do svých poznámek rýpl, že konšelé jsou snad odtržení od reality. Viděl město, kde je výběr daní jako na houpačce a kde se v domech tísní kdekdo, kdo hledá ochranu před válkou. Přesto sledoval, jak se radní nechali oslnit barchaníkovým domem, ve kterém předtím pobýval hejtman Hroch.

Pánové z rady tehdy sice přišli oficiálně za hejtmanem, ale očarovala je architektura částečně kamenné stavby s gotickým podloubím. „Válka neválka, bída nebída, radní se rozhodli, že si barchaníkův dům koupí a konečně budou mít reprezentativní prostory ke svým jednáním - dosavadní radnice asi není dost nóbl,“ uvedl von Amt.

Vedle kostela nejváženější budova

Nákupem tohoto objektu, kterému se podle dřívějšího majitele přezdívalo Cippusův dům, udělala Jihlava zásadní krok k úplné samosprávě. Konšelé už nechtěli jednat „pod dohledem“ na rychtě, kde uplatňoval své zájmy královský rychtář, ale toužili po vlastním prostoru pro zasedání i městský soud.

„Vedle kostela se radnice těší největší vážnosti, protože na radnici se u rozhoduje o veškerých záležitostech - od stavebních po kulturní, o společenských věcech i potřebách jednotlivých obyvatel,“ všiml si von Amt.

Za šest set let existence prošla radniční budova, která slouží svému účelu nepřetržitě dodnes, fascinující proměnou. Původní raně gotický dům ze 14. století, v jehož přízemí se nacházely strážnice a zbrojnice, se postupně rozrůstal o sousední parcely.

Vzácné nálezy pod staletými omítkami

V 16. století radní přikoupili jižní dům a propojili jej s původním sídlem, čímž vznikla tehdy nejprostornější místnost v celém městě - velká gotická síň v prvním patře. Štěstí pak městu přálo také v 18. století, kdy radnice získala dědictvím třetí, takzvaný Kentlinův dům.

Teprve v roce 1786 se všechny tři středověké stavby dočkaly sjednocení pod společnou klasicistní fasádu a byly zvýšeny o druhé patro, čímž radnice dostala svou dnešní monumentální podobu.

Doba se změnila, ale hrdost na reprezentativní sídlo zůstala. Ostatně rozsáhlá rekonstrukce na začátku 21. století odhalila pod nánosy staletých omítek a barokního štuku vzácné poklady, které měly zůstat zapomenuty - včetně hebrejských nápisů či původních gotických kleneb. Jihlava si tak letošní kulaté výročí připomíná nejen jako oslavu jedné budovy, ale jako důkaz ambicí tehdejších měšťanů. Ti i v nejistých časech věřili v budoucnost svého města.

