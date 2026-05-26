Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti

Jana Nedělková
  11:12aktualizováno  11:12
Sledovat Metro na Googlu
Decentní krémovou barvu, jakou mívala v minulosti, získává nyní budova Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z dominant centra města už tak přišla o většinu nepřehlédnutelných barevných prvků na své fasádě – výrazně vínové lemování oken a dveří. Novotou září rovněž městský znak v čele stavby.

„Restaurování znaku se ujal akademický malíř Pavel Procházka. Fasády, stejně jako klempířské prvky, sokly nebo rámy oken, má pak na starosti firma Archeon Stavby - v rámci celé zakázky na rekonstrukci Staré radnice,“ objasnila Hana Sochorová, projektová manažerka žďárského odboru strategického rozvoje a investic.

Budova Staré radnice, jedna z dominant žďárského náměstí, prochází kompletní obnovou exteriéru i interiéru. (25. května 2026)
Stará radnice přijde o červené lemy oken a dveří, takzvané šambrány, a vrátí se ke své původní podobě. (25. května 2026)
Výrazná červeň kolem oken mizí, nahradí ji jednolitá, decentní smetanová omítka. (25. května 2026)
Městskému znaku v čele památky se minulý týden věnoval restaurátor. (25. května 2026)
8 fotografií

Co se týče vnější části památky, stavebníci teď pracují hlavně na stěně směrem k Modrému domu, kde je ještě třeba dodělat kus fasády. Naproti tomu už několik měsíců hotové krémové omítky v Radniční ulici, jež byly dokončeny jako první, čeká ještě oprava. Podepsalo se na nich nevhodné počasí, které při jejich vzniku na podzim panovalo.

„Další práce se nyní budou odehrávat převážně uvnitř. Týkají se mimo jiné podlah, obkladů nebo svítidel, na řadu přijde také vybavení nábytkem,“ nastínila další postup Sochorová. Pokud nenastanou komplikace, mělo by podle ní být hotovo v srpnu nebo září letošního roku, a to včetně zmíněného vybavení interiéru.

Rekonstrukce a modernizace Staré radnice vyjde v souhrnu na zhruba 43,5 milionu korun, z toho 27 milionů pokryje evropská dotace. Objekt se má po úpravách změnit v moderní návštěvnické centrum, kde bude ústředním motivem cisterciácká krajina.

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

V budově - nově bezbariérové a opatřené výtahem - vzniknou i výstavní prostory a zázemí pro takzvanou Kosinkovu sbírku obrazů. Chybět nebude ani zcela nová podoba obřadní síně nebo moderní prostory pro infocentrum.

Součástí projektu je i vznik cisterciáckých vycházkových stezek opatřených infopanely. Na ně by mohli turisté vyrazit ještě během léta. Trasy budou mít start právě na radnici, odkud pěší zamíří směr Hamry nad Sázavou, rybník Dívka a poté přes Starý dvůr k zámku. Menší okruh bude rovněž kolem Bránského rybníka.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

26. května 2026  11:02,  aktualizováno  12:07

Malí olomoučtí gepardi už dovádějí ve výběhu. Zoo prozradila, kdy je lze vidět

Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé...

Šestice mláďat geparda štíhlého, která se narodila minulý měsíc v olomoucké zoologické zahradě, už mají za sebou svůj první výlet do venkovního výběhu. Zoo z něj zveřejnila záběry dovádějících koťat,...

26. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

12. den na MS v hokeji 2026: Na závěr skupiny Česko vyzve favorita z Kanady. O čem zápas rozhodne?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném...

26. května 2026  11:53

Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Jiří Rezek, ještě coby starosta Zlatníků Hodkovic na snímku z roku 2013, kdy...

Bývalého starostu Zlatníků-Hodkovic Jiřího Rezka policie stíhá za zneužití pravomoci a více než dvoumilionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního...

26. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mám teď jiné priority a ambice, řekl Feri u soudu. Psycholožka jeho propuštění podpořila

Dominik Feri v jednací síni teplického okresního soudu. (26. května 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Tam už podruhé řeší jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. V lednu ji zamítli, Feri však uspěl se stížností u krajského...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno  11:50

Myší díra a Anenský podjezd v Pardubicích by se mohly otevřít street artu

ilustrační snímek

Město Pardubice hledá další vhodná místa pro legální graffiti a street art. Zaměřuje se hlavně na podchody, opěrné zdi a městské objekty. Jako vhodný pro...

26. května 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

Výstava Bylinky a koření v Jindřichově Hradci představí vzácné rukopisné herbáře

ilustrační snímek

Tisíciletou historií léčivých rostlin od magických rituálů po domácí kuchyni provede návštěvníky letní výstava v Muzeu Jindřichohradecka. Expozice s názvem...

26. května 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Při nehodě u Těšetic zemřel řidič, nezvládl řízení a narazil autem do obrubníku

ilustrační snímek

Při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel v pondělí ráno jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového...

26. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Veterináři v domě na Mladoboleslavsku našli v silně znečištěném prostředí 165 psů

Odhalení psí množírny na Mladobosleslavsku. (21. května 2026)

Policie spolu se veterinární správou odhalily minulý týden v jednom z rodinných domů na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy různých plemen, velikostí a stáří, převážně kříženců.

26. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie hledá dívku, která odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku

Policie hledĂˇ dĂ­vku, kterĂˇ odeĹˇla z psychiatrickĂ© lĂ©ÄŤebny v Jemnici na TĹ™ebĂ­ÄŤsku

Policie pátrá po šestnáctileté Melise Milanové, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Bydliště má na Chrudimsku. Dívka má...

26. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

NS zrušil verdikt, dle kterého měl stát platit pojišťovně náhradu za monopol VZP

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zrušil verdikt, podle kterého měl stát vyplatit pojišťovně Slavia náhradu škody 36 milionů korun. Kvůli změně zákona dočasně přišla o...

26. května 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Brzdí? Novou petřínskou lanovku testují už bez ochranných fólií. Kdy se svezou cestující?

Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100.

Na Petříně se znovu něco děje. Nové vozy lanovky už vyjely na trať. A tentokrát v plné kráse, bez ochranných fólií a montážních obalů. Praha tak dostala první pořádný pohled na to, jak bude obnovená...

25. května 2026  10:52,  aktualizováno  26. 5. 11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.