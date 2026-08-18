Ředitel jihlavské nemocnice Filip povede i nemocnici Pelhřimov, vystřídá Kozára

Ředitel jihlavské nemocnice Alexander Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala krajská rada na dobu určitou do 31. října. Kraj o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Kozár se ujal řízení pelhřimovské nemocnice poté, co letos v únoru její předchozí ředitel Radim Hošek rezignoval kvůli personálním problémům. Výpovědí tehdy v nemocnici pohrozil větší počet lékařů.
"Alexander Filip bude nyní řídit obě krajské nemocnice současně," uvedl dnes hejtman Martin Kukla (ANO). Jihlavskou nemocnici Filip vede od roku 2024, předtím dlouhodobě působil v jejím vrcholovém managementu. V Pelhřimově bude podle kraje jeho hlavním úkolem zajistit stabilní provoz nemocnice a pokračovat v připravených projektech.
Kozár, který je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce, v pelhřimovské nemocnici působil 11 let, v letech 2020 až 2022 byl jejím ředitelem. Při jeho letošním návratu kraj uvedl, že v nemocnici bude pracovat na poloviční úvazek. Nyní je Kozár za ANO kandidátem do Senátu ve volebním obvodu Pelhřimov, který zahrnuje i část Jindřichohradecka.