Větrná energetika je na Vysočině v kurzu, tři referenda dopadla pro investory kladně

Eva Streichsbierová
  20:52aktualizováno  20:52
Celkem osm míst na Vysočině čekalo nejen na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, ale také na to, jak dopadla vypsaná referenda. V šesti obcích byla tématem výstavba větrných elektráren, ve zbývajících se řešil domov pro seniory, respektive stavba sportovní haly.
O domově pro seniory rozhodovali občané Dudína na Jihlavsku už podruhé. A opět se lidé ve většině přiklonili pro stavbu. „Nicméně to bylo o dost těsnější, než napoprvé, ale já si myslel, že to tak dopadne,“ uvedl starosta Dudína Luboš Jakubů.

Jak dopadla místní referenda v obcích Kraje Vysočina

Nové Dvory (ZR) – větrná elektrárna - NE

Černovice (PE) – větrné elektrárny – NE

Menhartice (TR) – větrný park
ANO

Polná (JI) – větrné elektrárny
- NE

Věžnička (JI) – větrná elektrárna – ANO

Stonařov (JI) – větrný park
ANO

Dudín (JI) – domov pro seniory
ANO

Jaroměřice nad Rokytnou (TR) – sportovní hala – NE

Každopádně výsledky jsou závazné, takže nyní čeká obec jednání s investorem.

„Jde o společnost, která provozuje v Česku už dva podobné domovy. Konkrétně v Mirošově jsme se byli podívat,“ prozradil Jakubů. „No, a pokud investor necukne a získá evropské dotace, tak bychom mohli do čtyř let kopnout,“ dodal.

Naopak v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku vedení města smutní. V referendu o sportovní hale se totiž voliči rozhodli stavbu nepodpořit.

„Považuju to za obrovskou škodu, hlavně děti a mladá generace na to doplatí,“ povzdechl si starosta Jaroměřic Jaroslav Soukup (ČSSD).

Podle něj zafungovala negativní masáž opozice. „Strašili lidi, že si na stavbu vezmeme 110 milionů korun úvěr a že nás to zruinuje. Přitom podobné úvěry si zhruba stejně velká města, jako jsme my, berou běžně,“ zlobil se Soukup.

Polovina obcí se chystá stavět

Zbývající referenda se točila kolem budoucích staveb větrných elektráren, a v polovině případů k ní dali voliči svolení.

Jako například ve Věžničce na Jihlavsku, kde pro stavbu větrné elektrárny hlasovalo 54 lidí. Pokud tedy bude ve vlastnictví Energetického společenství Jamensko, jehož je Věžnička zakládajícím členem. Projekt tak podpořilo 59 procent těch, kteří k referendu přišli.

Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

A stavbu mohou začít plánovat také v Menharticích. I tam hlasovala nadpoloviční většina pro „větrníky“. „Až skončí zákonná lhůta pro odvolání, bude naše obec jednat s investorem, který by tam chtěl větrný park stavět,“ uvedl starosta Menhartic Pavel Leitkep (nestraník).

V Menharticích mělo být původně referendum kvůli větrníkům už v dubnu, ale zastupitelé ho dva dny před konáním zrušili. Starosta posun termínu zdůvodnil tím, že bylo ještě potřeba jednat se sousedními obcemi.

Souhlasně se v otázce stavby větrných elektráren vyjádřili v referendu lidé také ve Stonařově na Jihlavsku.

Lidé hlasovali podle očekávání

Naopak v Polné, která se nachází ve stejném okresu, o větrné elektrárny nestojí. „Je to tak, naši občané je odmítli. Ne nakonec řeklo 67 procent lidí. Ale asi se to dalo očekávat,“ krčil rameny tajemník obce Petr Klíma.

Stavbě větrných elektráren se Vysočina nevyhne. Ale s mírou, radí politici

Nesouhlas obyvatel nebyl příliš velkým překvapením ani v Černovicích na Pelhřimovsku. „Je to pravda, taky u nás stavbu větrných elektráren lidi odmítli,“ potvrdil informaci starosta města Jan Brožek. A do třetice se zatím „větrníky“ nebudou stavět ani v Nových Dvorech na Žďársku.

