Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

Eva Streichsbierová, Jan Salichov
  5:52aktualizováno  5:52
Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale budou rozhodovat i o stavbě domova pro seniory nebo o rekonstrukci sportovní haly.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk PeřinaMF DNES

K napínavé situaci, která vedla až k vyhlášení referenda, došlo především v Nových Dvorech na Žďársku, kde žije 330 obyvatel. Debata se zde týká až tří větrníků. Zastupitelé se totiž v referendu chtějí lidí zeptat i na to, zda by souhlasili s vrtulemi, pokud budou také na pozemcích sousední Velké Losenice.

„Situace u nás je trochu atypická, protože se nám to tady už dostalo až k soudu. Takže vůbec nedokážu predikovat, jak referendum dopadne,“ krčí rameny starosta Nových Dvorů Martin Šmíd (NK).

Místní referenda v obcích Kraje Vysočina

  • Nové Dvory (ZR) – větrná elektrárna
  • Černovice (PE) – větrné elektrárny
  • Menhartice (TR) – větrný park
  • Polná (JI) – větrné elektrárny
  • Věžnička (JI) – větrná elektrárna
  • Stonařov (JI) – větrný park
  • Dudín (JI) – domov pro seniory
  • Jaroměřice nad Rokytnou (TR) – sportovní hala

Po stížnosti přípravného výboru soud rozhodl, že dotaz nakonec bude znít, zda má zastupitelstvo zamítnout stavbu větrných elektráren na území Nových Dvorů.

Hodně zajímavé budou také výsledky ze Stonařova na Jihlavsku, kde zastupitelé vyhlásili referendum 17. září na návrh přípravného výboru. Městys s jedenácti sty obyvateli před dvěma lety na základě výsledku ankety podepsal smlouvu o spolupráci s firmou LCJ Invest, která chce větrníky stavět i u sousedních obcí Suchá a Otín. U Stonařova se nejdřív mluvilo nejvýše o čtyřech stožárech. Další debatu však vyvolal následný záměr na rozšíření parku.

„Těžko předvídat, jak to celé dopadne. Je to první referendum v historii Stonařova a víme, že v referendech často vítězí emoce,“ říká starosta městyse Ivan Šulc (SNK).

Podle něj je situace zbytečně vyhrocená jednou skupinou, která se ve Stonařově v souvislosti s možnou výstavbou vytvořila. „Zpočátku argumentovali, že je smlouva postavena špatně, nevýhodně, ale my jsme to všechno vyvrátili. Dokonce investor na devadesát procent našich požadavků reagoval kladně. Zkrátka počkáme na výsledky referenda a uvidíme,“ dodává Šulc.

Téma větrných elektráren rezonuje také v dalších čtyřech obcích. Konkrétně v Černovicích na Pelhřimovsku, kde vyhlášení referenda požadovali lidé v petici. Ke stejnému tématu se pak budou občané vyjadřovat i v Menharticích na Třebíčsku a ještě v dalších dvou místech na Jihlavsku - v Polné a Věžničce. Ve všech případech každopádně investoři slibují peníze do obecního rozpočtu, nebo přímo občanům jako příspěvek na energie.

Proč sportovní halu, když je ve městě jeden klub?

V Jaroměřicích nad Rokytnou se uskuteční referendum k plánované výstavbě nové sportovní haly. Projekt, který má sloužit školám, sportovním klubům i široké veřejnosti, vyvolal mezi obyvateli města značné kontroverze. Hlavním bodem sporu jsou vysoké náklady a otázka, zda investice do haly je pro město finančně únosná.

„Proč město prosazuje sportovní halu ve čtyřtisícových Jaroměřicích, které mají jediný sportovní klub, a to jsou fotbalisté? Investice finančně město zatíží na x let dopředu,“ uvedla například opoziční zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva Petra Pevná (ODS).

Zastánci výstavby naopak argumentují tím, že moderní sportovní zařízení podpoří aktivní životní styl a zvýší atraktivitu města. „Budeme usilovat například o dotaci z Národní sportovní agentury,“ podotkl starosta Jaroslav Soukup (SOCDEM).

Kritici poukazují mimo jiné na riziko zadlužení, či možnost, že finance by bylo vhodnější investovat do kulturně-společenského domu. „Starosta se ohání tím, že sportovní halu bude moci město využívat i jinak než na sport. Ale už lidem neříká, že to bude až po deseti letech,“ reagoval zástupce petičního výboru a opoziční zastupitel Martin Husa (Pro jistoty Jaroměřicka).

Dudín se k domu pro seniory vyjádří už podruhé

Ilustrační snímek

Jedním z osmi míst na Vysočině, kde se o nadcházejícím víkendu bude konat kromě voleb do poslanecké sněmovny také referendum, je vesnička Dudín na Jihlavsku. Už podruhé zde mají lidé šanci rozhodnout o případné výstavbě domova pro seniory. Ano, přesně tak – už podruhé. Poprvé se tímto tématem zabývalo už referendum v lednu roku 2023, přičemž pro výstavbu tehdy hlasovalo 86 lidí ze 116.

„Jenže tehdy byla otázka postavená tak, jestli se má vedení obce vůbec zabývat myšlenkou stavby. Kdežto teď jde o realizaci,“ hlásí starosta Dudína Luboš Jakubů. Podle něj se navíc za dva a tři čtvrtě roku názory některých lidí v obci změnily.

„Na začátku ledna jsem měl prezentaci ke zmiňované výstavbě a část obce se tehdy vyslovila, že si u nás domov nepřeje. Proto jsme se dohodli, že vyhlásíme referendum znovu,“ vysvětluje Jakubů. On sám sice nadále věří, že většina občanů se i napodruhé přikloní na stranu domova, nicméně úplně jistý si tím není. „Myslím, že to dopadne, ale bude to asi těsné.“

A co vlastně odpůrcům na plánované výstavbě vadí? „Možná to, že budou důchodci chodit po venku, nebo že se zvýší provoz, protože tam ráno pojede pekař s pečivem… Nevím,“ krčí rameny starosta. „Znáte to, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Já se jim snažím vysvětlit, že obec výstavbu financovat nebude, že jen pronajme pozemek investorovi. Marně. Někteří lidé prostě nikdy nebudou spokojeni.“

Podle informací iDNES.cz však některým odpůrcům vadí především to, že na stavbu není obec dostatečně připravená. Ani na provoz s ní spojený. Navíc příliš důvěry prý u nich nevzbuzuje ani investor, který měl s podobným projektem předtím narazit ve spoustě jiných obcí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

První říjnový víkend láká na tetovací show, Zelobraní, strašidelný zámek, vláčky i divadlo

Tetovací show, strašidla na zámku anebo originální Zelobraní můžete zažít o víkendu na akcích v Moravskoslezském kraji.

3. října 2025

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale...

3. října 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Kdy jsou otevřené volební místnosti

Dnes začínají dvoudenní sněmovní volby 2025. Dveře více než tisícovky pražských volebních místností se otevřou v pátek odpoledne. Víte, kde je hledat a kdy jít svůj hlas odevzdat?

3. října 2025  5:47

Pražský Freddie Mercury má rád míry 90-60-90. A taky napsal vtipnou knížku

Viki Shock je literárně plodný padesátník, jenž své nejnovější knižní miminko nazval Povoláním povaleč. Pro deník Metro se o knize rozpovídal v branickém kiosku U Sparty a byl k nezastavení.

3. října 2025  5:05

Nejvyšší soud oznámí, jak rozhodl ve sporu o odškodné pro Parkanovou

Nejvyšší soud dnes na úřední desce oznámí, jak rozhodl o dovolání někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Domáhala se vyššího odškodnění za dlouholeté...

3. října 2025,  aktualizováno 

Jihlavský happening Ne! komunismu podpořila i Magda Vášáryová

Slovenská herečka a někdejší velvyslankyně Magda Vášáryová apelovala na české voliče, aby nehlasovali pro strany s nedemokratickým programem. Byla jedním z...

2. října 2025  19:29,  aktualizováno  19:29

Královéhradecká GMU zahájila tři výstavy včetně projektu Umění interakce

V Galerii moderního umění v Hradci Králové jsou ode dneška tři nové výstavy. Výstava Korpus Davida Čumala je v prostoru Bílá kostka a v Černé kostce nabízí...

2. října 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

Na 80 současných i bývalých rektorů vysokých škol zahájilo v Brně akademický rok

Osm desítek současných i emeritních rektorů tuzemských vysokých škol dnes v Brně spolu s dalšími představiteli vzdělávacích a vědeckých institucí zahájilo...

2. října 2025  18:13,  aktualizováno  18:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubický zámek hostí výstavu plakátů inspirovaných odkazem Václava Havla

Na zámeckých valech v Pardubicích jsou ode dneška plakáty inspirované odkazem Václava Havla, vytvořili je studenti designu. K divákovi mluví pomocí různých...

2. října 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

„Ničilo mi to duši.“ Herečka Emma Watson přiznala, proč se vykašlala na herectví

Vyprdla se Bella z Krásky a zvířete na herectví nadobro? Představitelka Hermiony z filmové ságy o Harrym Potterovi Emma Watson má v posledních letech zcela jiné priority. Více o tématu přináší...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.