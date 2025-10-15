V řece Doubravě je opět hustá pěna, s hledáním viníka může pomoci veřejnost

Martin Vokáč
  13:32aktualizováno  13:32
Do řeky Doubravy na Havlíčkobrodsku ve středu opět unikly nebezpečné látky. Na hladině se objevila hustá bílá pěna. Poblíž Libice nad Doubravou zasahovali hasiči, na místo vyrazili i ochránci přírody a inspektoři životního prostředí. Městský úřad v Chotěboři při hledání zdroje znečištění prosí o pomoc veřejnost.
Hustá bílá pěna na hladině řeky protékající přírodní rezervací překvapila náhodné svědky už minulý týden. Dnes se vše opakuje.

„Jedná se o naprosto totožnou situaci. Nejspíš i zdroj znečištění bude stejný,“ informoval vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě Václav Hlaváč.

V půl osmé se na okraj Libice nad Doubravou vydali profesionální hasiči z Chotěboře, asistovali jim dobrovolníci ze Ždírce nad Doubravou. „Byla povolána i chemická laboratoř z Tišnova,“ doplnila mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Prvotní odběry a rozbory vody v mobilní hasičské laboratoři neobjevily zvýšené koncentrace nebezpečných látek. Podrobné výsledky z profesionální laboratoře, která prováděla detailní zkoumání vzorků nabraných už minulý týden, ovšem zatím k dispozici nejsou. Neoficiálně se hovoří o fosforečnanech a saponátu.

„Zatím jsme nezaznamenali žádné výraznější úhyny. Látka zřejmě nebude až tak škodlivá, nejde o žádné prudké jedy. Ale jakékoliv znečištění se může ukládat a projevit třeba i mnohem později,“ konstatoval Hlaváč.

Vzorky odebrali hasiči i dnes. Ne jen v místě samotného zásahu, ale hned ve třech lokalitách v okolí toku řeky.

Kromě hasičů se na místě objevili i inspektoři životního prostředí a úředníci chotěbořského odboru životního prostředí (OŽP). Snažili se vypátrat možný zdroj znečištění. „Máme v terénu vše, co má ruce a nohy,“ vzkázal vedoucí OŽP v Chotěboři Jiří Tecl.

Žádné konkrétní podezření na místo, kde ke znečištění dochází, úřady zatím nemají. „Domníváme se, že ke znečištění dochází ve Ždírci nad Doubravou a jeho nejbližším okolí. Ale nemáme to zatím prokázáno,“ podotkl Tecl.

„Podezřelých jsou v tomto případě desítky. Ve Ždírci je množství průmyslových podniků, je tam čistírna odpadních vod, do řeky vedou desítky výpustí. Vše musíme projít a zkontrolovat,“ podotkl ředitel pracoviště České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Řeku Doubravu pokryla pěna, našly se mrtvé ryby. Znečištění prověřuje laboratoř

Inspektoři už se jedním takovým případem v lokalitě od letošního léta zabývají. Rovněž šlo o znečištění řeky Doubravy. „Konkrétního viníka jsme vypátrali, vedeme s ním správní řízení. V posledních dvou případech jde však o trochu jinou formu znečištění. Nicméně i u nich předpokládáme, že pochází z průmyslového provozu,“ dodal Panský.

Ze situace už začíná být vedení Chotěboře nešťastné. Znečištění Doubravy se opakuje stále dokola. Podle Tecla obdobné případy, byť ne třeba zcela totožné, řeší jeho kolegové od května. K úniku látek do řeky došlo minulý týden od té doby již počtvrté, dnes je to pátý případ v krátké době.

Pátrání ztěžuje dle mínění Tecla fakt, že před Chotěboří je úsek řeky klidný a ne tak navštěvovaný. Lidé se k vodě ve větší míře dostávají až od Bílku a v přírodní rezervaci Údolí Doubravy. A právě odtud znečištění hlásí. „To je pozdě, vypátrání původce je tak značně komplikované,“ podotkl.

K většímu zapojení do monitoringu řeky i případnému hledání zdroje znečištění proto prostřednictvím facebookového profilu města Chotěboř vyzval veřejnost.

„Pokud zaznamenáte na řece Doubravě jakékoli změny - barva vody, nadměrné pěnění nebo nepřirozený zápach, neprodleně mě, prosím, kontaktujte,“ vyzval Tecl. Zveřejnil při tom i své telefonní číslo.

Bezpečnost turistů v údolí Doubravy zvýší nové lávky a kácení odumřelých stromů

Řeka Doubrava pramení na okraji Žďárských vrchů, nedaleko Velkého Dářka. Záhy protéká kolem Ždírce nad Doubravou, kde je několik velkých průmyslových provozů. Před Chotěboří vtéká řeka do přírodní rezervace Údolí Doubravy, hlubokého údolí mezi skalami, kde říčka tvoří peřeje.

Podél řeky tu vede turistická stezka. Ve vodě tu podle ochránců přírody žijí ucelená rybí společenstva, vyskytuje se ale například i chráněný rak říční, který je na kvalitu vody obzvláště citlivý. V Doubravě žije i třeba vranka, malá neobratná rybka, která je uvedena v Červeném seznamu ohrožených druhů. Podél toku se vyskytuje i ohrožená vydra.

