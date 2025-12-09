Vánoční dárek pro pěší i řidiče, otevře se ulice u brodské nemocnice

Martin Vokáč
  8:12aktualizováno  8:12
Ke konci se nezadržitelně blíží rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě. Ta je kvůli přestavbě a modernizaci uzavřena v úseku od Masarykovy ulice po Jahodovu již od konce února. Od té doby se řidiči potýkají s dopravními komplikacemi, náhradními trasami jezdí i linky MHD.

„Na konci listopadu byly položeny vrstvy komunikace, zasazeny obrubníky, vydlážděny chodníky i parkovací stání,“ popsal starosta Zbyněk Stejskal.

Uživatelé ulice se mohou těšit na řadu novinek. Jednou z těch nejvýraznějších má být zcela nový chodník, který povede podél areálu nemocnice. Do zdravotnického zařízení se tak snáze a bezpečněji dostanou nejen cestující MHD, ale právě i všichni ti, kdo do těchto míst dorazí auty.

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě se blíží ke konci. (prosinec 2025)
I samotné odstavení auta v ulici bude nesrovnatelně pohodlnější. Tam, kde se do letoška stálo v bahně mimo komunikaci, bude 46 nových parkovacích stání.

„Parkovací místa budou prodloužená a rozšířená, takže komfort pro řidiče bude opravdu větší. Kromě toho vznikly také nové zálivy pro zajíždění MHD,“ vyjmenoval místostarosta Libor Honzárek.

Vše završí revitalizace parku

Rekonstrukcí prošly nejen viditelné části komunikace. Obnoveny byly rovněž všechny inženýrské sítě pod zemí. Vše ještě navíc završí revitalizace parku Třešňovka, který se nachází poblíž zastávky MHD.

Během stavby byl využíván k parkování zaměstnanců. Jeho zásadní proměna začne na začátku nadcházejícího roku.

V Brodě začne uzavírka Havlíčkovy ulice, autobusy MHD projedou skrz nemocnici

Samotná Havlíčkova ulice by se měla pro veškerý provoz opětovně otevřít před Vánoci v pondělí 22. prosince. Od té doby by se do ulice měly vrátit i linky hromadné dopravy, které byly dočasně odkloněny přes areál nemocnice, případně do Ledečské ulice. Práce na obnově Havlíčkovy ulice vyšly na 68 milionů korun

