Havlíčkův Brod bude mít nový most přes Sázavu, unese až 900 tun

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
Ředitelství silnic a dálnic dokončuje přípravy na jednu z nejnáročnějších oprav na Vysočině. Vrcholí tendr na zhotovitele rekonstrukce mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě a úpravy Masarykovy a Lidické ulice. O zakázku má zájem deset firem. Opravy od jara způsobí velké komplikace v dopravě.
„Do veřejné soutěže se přihlásilo deset subjektů s nabídkami od 158 do 198 milionů korun bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky činí 185 milionů,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Hlavní částí zakázky je demolice mostu přes řeku Sázavu u obchodního domu Billa a výstavba mostu nového. Akce je vyvolaná potřebou přípravy trasy pro přepravu těžkých komponent na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. „Nový most bude mít nosnost až 900 tun,“ dodal Veselý.

Projekt rovněž zahrnuje přeložky inženýrských sítí a úpravu částí ulic Masarykova a Lidická v úhrnné délce 206 metrů. Přestavbou by mělo projít i křížení obou ulic. Světelná křižovatka, jedna z vůbec nejfrekventovanějších na Vysočině, bude upravena tak, aby upřednostnila průjezd využívaný nákladním tranzitem mířícím na obchvat.

„Vytvoříme průběžný pruh ve směru Humpolec – Jihlava, kde vozy nebudou muset dávat přednost. Celá křižovatka pak dostane nový cementobetonový povrch místo současného asfaltového,“ už dříve oznámil Aleš Kratina, ředitel jihlavské správy ŘSD.

Uzavřou se i obě cyklostezky

S rekonstrukcí celého úseku budou spojené uzavírky. O jejich přesné podobě se bude teprve jednat. „Jaká konkrétní dopravní opatření budou v místě prací přijata, zatím nelze přesně definovat. Toto bude předmětem jednání s vybraným zhotovitelem a všemi dotčenými stranami,“ konstatoval Jiří Veselý.

V tuto chvíli se předpokládá, že kompletně uzavřena bude Masarykova ulice od světelné křižovatky s Humpoleckou po křižovatku s Ledečskou ulicí. Uzavřeny budou i obě cyklostezky pod mostem po obou stranách řeky.

Samotná křižovatka u hotelu Slunce zůstane průjezdná, ovšem s výraznými omezeními. Úřady i policie budou pak zejména řidiče tranzitní kamionové dopravy nabádat, aby se při svých cestách pokud možno Havlíčkovu Brodu zcela vyhnuli.

Pro osobní místní dopravu by měl být k dispozici provizorní most. I jeho vybudování je předmětem veřejné zakázky, účastníci tendru s ním už předem počítají.

„Tak už to bylo v minulosti při velké opravě mostu, někteří řidiči si to třeba vybaví. Jezdilo se z nynějšího cirkusplacu po provizorní lávce směrem do Sázavské ulice. Předpokládáme, že podobné to bude i tentokrát,“ podotkl místostarosta Libor Honzárek. Ale i upřesnění režimu provozu bude předmětem debat s vítězem tendru.

„Čekají nás šílené měsíce. Nejhorší je, že jakékoliv omezení na hlavním průtahu a na křižovatce u Slunce se kvůli návaznosti na centrum města okamžitě projeví v mnoha dalších ulicích. Takže opět čekám totálně ucpanou Žižkovu a Dolní ulici,“ neskrývá obavy brodský profesionální řidič Pavel Smetana.

Objížďka bude směřovat na východní obchvat

Právě ulice Žižkova a Dolní ulice společně s kamenným mostem u svaté Kateřiny v samém centru Brodu budou jednou z možných tras, kudy uzavírku objet a přes Sázavu se dostat. Využívat ji bude prakticky veškerá místní doprava. Ulevit by mohlo otevření mostu u Rica motoristům, k čemuž radnice v podobných případech obvykle přistupuje. Lávka je jinak určena pouze pro pěší. I o tom se bude jednat.

Oficiální objížďka pak bude směřovat na východní obchvat města. Pro řidiče jedoucí například od Humpolce či Světlé nad Sázavou však bude trochu z ruky. Aby se na něj dostali, budou muset obkroužit celé město a najet několik kilometrů navíc. Zda to budou ochotni podstoupit, ukáže až praxe.

Brod čekají tři stavební sezony plné komplikací, ŘSD opraví průtah městem

Stavební práce by měly odstartovat na jaře. „Zahájení prací předpokládáme v dubnu příštího roku v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách,“ vzkázal Veselý.

Jisté už je rovněž i to, že se Brod bude s komplikacemi potýkat delší dobu. Rekonstrukci ŘSD vzhledem k rozsahu prací protáhlo do dvou stavebních sezon. Maximální doba pro uvedení do provozu byla projektantem stanovena na celkových 390 dní.

Roční odklad jediné zakázky

Nový most by se tak mohl otevřít nejdříve na konci jara 2027.

Podle původních plánů ovšem dnes měly být práce v polovině. Začít totiž měly už letos na jaře. ŘSD se však nakonec všechny tři projekty – most, úseky Masarykovy a Lidické ulice i samotnou křižovatku – rozhodlo spojit do jediné zakázky a její start o rok odložit.

Řidiči v Brodě prožijí klidnější léto, oprava křižovatky u hotelu Slunce se odkládá

„Z důvodu počtu stavebních objektů u projektů, včetně stanovení objízdných tras, došlo k prodloužení zpracování dokumentace. Hlavní stavební práce budou proto zahájeny až v příštím roce,“ vysvětlil letos na jaře mluvčí ŘSD.

Takový postup ocenila i brodská radnice. „Pro město odložení rekonstrukce žádný fatální dopad mít nebude. Jsme rádi, že tuto informaci máme s předstihem a můžeme s ní pracovat,“ reagoval v dubnu na rozhodnutí ŘSD Honzárek. „Sloučení zakázek do jedné bylo logické řešení. Přispěje to k přehlednosti i lepší koordinaci stavebních prací,“ dodal.

