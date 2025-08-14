„Podle posledního sčítání projede po mostě denně v průměru na deset tisíc vozidel, z toho nákladní a kamionová doprava tvoří přibližně čtvrtinu,“ uvedl Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
To je jeden z důvodů, proč ŘSD k rekonstrukci přistoupilo. Most totiž dosud není ve zcela havarijním stavu a dopravě by za jiných okolností dál sloužil.
„Stav spodní stavby byl ohodnocen stupněm V - špatný a nosná konstrukce stupněm II. Použitelnost mostu je hodnocena stupněm III, což znamená použitelný s výhradou,“ popsal Veselý.
Práce spočívají v opravě opěr, sanaci nosné konstrukce, opravě svršku mostu a spodní stavby. Oprava byla zahájena už loni v září a během zimy byla přerušena technologickou přestávkou.
Zatímco loni se práce soustřeďovaly výhradně pod mostem a sanována byla spodní stavba, teď práce postoupily na vrchní konstrukci. „Na ní budou provedeny, po polovinách mostu, opravy říms, vyměněna bude hydroizolace a vozovkové souvrství,“ prozradil Jiří Veselý.
V místě je provoz veden kyvadlově, řízený je semafory. Často se tu tvoří kolony, řidiči musí počítat se zdržením.
Rekonstrukci má na starosti společnost Simost za smluvenou částku 7,75 milionu korun. Uvedení mostu do plného provozu nastane na konci října.