„Úplně nás ohromilo a hodně překvapilo, jak se to lidem líbí, jak to komentují a lajkují. To jsme vůbec nečekali. Přitom my bychom se mnohem raději chlubili úspěchy našich žáků a projektů,“ směje se ředitel jedné ze dvou městských škol v Chotěboři.
Jenže lidé si spíše všimnou hmotných věcí než takových, které si nelze dobře prohlédnout nebo ještě lépe osahat a vyzkoušet. A nové toalety ve škole se jim líbí neskutečně. Jsou tematicky laděné a vynikají na nich velkoformátové tapety. Moderní jsou i umyvadla a celý prostor dává dojem spíše luxusního hotelu či galerie než základní školy.
Původní toalety byly ve špatném stavu, ředitel Janda hovoří dokonce o stavu havarijním. „Budova není historická, je stará jen 34 let. Ale v té době asi nebyl dostupný jiný materiál, takže toalety byly klasicky vykachličkované. Bylo tu málo kabinek a zbytečně mnoho prostoru kolem umyvadel,“ popisuje Milan Janda.
Nové toalety vznikají ve třech patrech pavilonu, který primárně slouží pro žáky prvního stupně a pro družinu. Používat je tedy budou ti nejmenší. V každém patře jsou toalety přitom jinak tematicky laděné. V jednom jsou na stěnách velké tapety z Harryho Pottera, další stylizuje podmořský svět. V přízemí bude pak louka, ale na té ještě dělníci budou pár dní pracovat. Klučičí záchodky jsou vždy laděné do modra, dívčí do růžova.
Drastická kouzla a vyceněné zuby musely pryč
„Dostali jsme kontakt na architekta, o němž jsme věděli, že už něco podobného dělal na jiné základní škole. Oslovili jsme ho a celou záležitost s ním řešili,“ popsal ředitel školy. Následně s ním a společně se zástupci zřizovatele, jímž je město, vybírali témata, která by se dětem mohla líbit.
„Chtěli jsme motivy, které děti znají a kterými žijí,“ podotkl starosta Chotěboře Ondřej Kozub.
„A Harry Potter byl jasný,“ rychle ho doplnil Janda.
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Samotný vizuál musela škola ještě trochu poupravit. Architekt připravil zprvu verze, jichž se mohly děti i bát. A to třeba v podobě jak poměrně drsných Potterovských kouzel, tak třeba velkého žraloka s vyceněnými zuby. Konečný výsledek je trochu mírnější a vhodnější pro mladší děti.
„Myslím, že se to velice povedlo. Vypadá to skvěle, naprosto špičkově. Taky se nám tu scházejí jen samé famózní reakce,“ poznamenal starosta Kozub.
Letmý pohled pod příspěvek školy na Facebooku mu dává za pravdu. „Tohle je hodně velká paráda.“ „Chci se vrátit do první třídy!“ „Hustý, všechna čest, tady jít na WC je povznášející pocit.“ „Nádhera!“ „Vypadá to báječně a inspirativně.“ „Z takových záchodů bych ani neodcházela.“ To je jen velmi malý zlomek ze stovek obdobných reakcí.
Šatny se skříňkami, nová učebna i knihovna
Rekonstrukci toalet provádí základní škola jako přípravu na jinou akci, která je pro ni možná ještě důležitější. Už nyní vznikají v přízemí nové šatny pro první stupeň se skříňkami. A v příštím roce se začnou budovat nová počítačová učebna a školní knihovna.
„Podmínkou, abychom je mohli zřídit, byly bezbariérové toalety. A ty původní v této budově takové nebyly. Díky vstřícnosti města jsme to mohli vzít kompletně a vše najednou,“ pravil ředitel školy.
Projekt to v celkovém součtu není malý. Včetně toalet, šaten, knihovny i učebny vyjde na 14 milionů korun. „Je to i na naše město poměrně dost, byť by část peněz měla uhradit dotace z Regionálního operačního programu. Snad si toho děti budou vážit,“ poznamenal Ondřej Kozub.
Základní škola Smetanova je jednou ze dvou městských škol v devítitisícové Chotěboři. V letošním školním roce ji navštěvuje 418 dětí, rozděleny jsou do tříd po zhruba 23 žácích. Škola je podobně velká jako Základní škola Buttulova. Vedle nich v Chotěboři funguje ještě soukromá Základní škola a Lesní mateřská škola Horní Mlýn, kterou navštěvuje kolem sedmi desítek dětí.