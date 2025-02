V Brodě začne uzavírka Havlíčkovy ulice, autobusy MHD projedou skrz nemocnici

Havlíčkova ulice je jednou z nejdůležitějších ve městě. Je to významná propojka do západní části města, hlavní příjezdová cesta do nemocnice i psychiatrické léčebny, projíždějí jí linky městské hromadné dopravy i příměstské spoje.

Jenže z pohledu technického stavu je to jedna z vůbec nejhorších ulic v Brodě. Je plná děr, výtluků a záplat. Asfaltových vrstev je tu na sobě tolik, že vozovka je až o půl metru výš než chodníky. Parkuje se podél vozovky víceméně nadivoko, chybí zálivy pro autobusové zastávky. V dezolátním stavu je chodník.

Oprava je více než nutná. Vedení města ji plánovalo už dříve, kvůli souběhu jiných uzavírek na tuto nejfrekventovanější část došlo až letos. Práce přijdou na 68 milionů korun. Ulice bude uzavřená takřka po celý zbytek roku - od této neděle až do 21. prosince.

„Uvědomujeme si, že dlouhodobá uzavírka způsobí komplikace, zejména v městské dopravě, proto prosíme obyvatele o trpělivost. Výsledkem bude kvalitnější infrastruktura a pohodlnější prostředí pro všechny,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Od kanalizace a plynovodu po osvětlení

Rekonstrukce bude v několika fázích. Nejprve se zaměří na vodovod a kanalizaci. Vyměněna bude i trasa plynovodu. Následovat bude obnova chodníků, komunikace a parkovacích míst.

Změny zastávek MHD Zastávka Nemocnice bude v obou směrech uzavřena a přesunuta dle směru jednotlivých linek

bude v obou směrech uzavřena a přesunuta dle směru jednotlivých linek Zastávka Bílý dům ve směru na Perknov bude obsluhována pouze linkou 2, pro linku 11 bude tato zastávka uzavřena

ve směru na Perknov bude obsluhována pouze linkou 2, pro linku 11 bude tato zastávka uzavřena Zastávka Bílý dům směrem na dopravní terminál bude po dobu uzavírky dočasně uzavřena

směrem na dopravní terminál bude po dobu uzavírky dočasně uzavřena Zastávka Psychiatrická léčebna směrem na Perknov bude obsluhována pouze linkou 2, pro linku 11 bude tato zastávka zřízena na spojnici ulic Bechyňova a Rozkošská

směrem na Perknov bude obsluhována pouze linkou 2, pro linku 11 bude tato zastávka zřízena na spojnici ulic Bechyňova a Rozkošská Zastávka Psychiatrická léčebna směrem na dopravní terminál bude přesunuta před křižovatku ulic Rozkošská a Bechyňova a bude obsluhována linkami 11 a 2 Pozn.: Detailní přehled změn je na webu města a dopravce

„Součástí projektu je také modernizace veřejného osvětlení, vybudování nové opěrné zdi a oplocení u onkologického oddělení nemocnice. V závěrečné fázi dojde k sadovým úpravám a vznikne zde nové dobíjecí místo pro elektromobily,“ přiblížil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Havlíčkova ulice bude uzavřena od křižovatky s ulicí Masarykova po Nerudovu. Práce zasáhnou i do její části, tudíž bude kompletně uzavřena křižovatka s Nerudovou ulicí u bývalé hospody U Němce. Hlavní objízdná trasa povede souběžnou ulicí Ledečská.

Kvůli jednosměrce v ulici Jahodova však budou mít ztíženou cestu do nemocnice řidiči jedoucí od centra. Ti budou muset po Ledečské až ke kruhovému objezdu a přes sídliště Rozkoš se dostanou do Rozkošské ulice. Tou dojedou rovně až k závoře do areálu nemocnice. Jednosměrka na konci Husovy ulice před opravnou obuvi Čáp bude zrušena. Auta, která budou nemocnici opouštět a mířit do centra, projedou ulicemi Jahodova, Pujmanové a Nerudova na Ledečskou.

Upraveny budou intervaly na semaforech

Zároveň s tím bude znemožněno parkování ve všech dotčených ulicích. Zrušeno bude parkoviště u Čápa v Husově ulici. Zákazy zastavení budou platit i v částech ulic Jahodova, Pujmanové a Nerudova, kudy povede objížďka. To významně dopadne na zdejší obyvatele. Auto budou muset odstavovat ve svých dvorech, případně hledat místo jinde. Před domem stát nebudou moci.

„Vzhledem k rozsahu uzavírky, počtu ulic, kudy je možné objížďku vést, a množství jednosměrek v oblasti to nešlo řešit jinak,“ podotkl vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno.

Vedení města předpokládá, že provoz se bude nejvíce koncentrovat do Ledečské ulice. Zejména na výjezdu do Masarykovy ulice, kde jsou semafory, se budou tvořit dlouhé kolony. „Počítáme proto s úpravami intervalů světelné signalizace,“ slíbil Stehno.

Více času dostanou vedlejší ulice i levé odbočení z Masarykovy ulice. Zároveň dojde k přečasování navazujících semaforů u Havlíčkovy ulice i u hotelu Slunce. „Změny ve spolupráci s firmou AŽD spustíme už v neděli. Podle aktuální situace pak intervaly upravíme v týdnu. Nedá se na to dopředu moc připravit, musíme to vyzkoušet v provozu,“ dodal Martin Stehno.

MHD nemocnicí projede, ale nezastaví

Celý balík změn čeká na cestující městskou hromadnou dopravou. Tou nejzásadnější je, že autobusy vůbec poprvé v historii budou projíždět areálem nemocnice. „Řidiči dostanou čipy na otevření závory u sídla záchranné služby v Husově ulici,“ řekla místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Projíždět areálem nemocnice bude pouze linka číslo 2 ve směru od dopravního terminálu na Perknov. Kvůli složité dopravní situaci ale v areálu autobus nebude zastavovat. Cestující mířící do nemocnice vystoupí až těsně za další závorou, před opravnou obuvi u Čápa.

Havlíčkova ulice je hlavní příjezdovou cestou k nemocnici a psychiatrii. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Město nám v řadě věcí vychází vstříc, tak jsme nyní vyšli vstříc my jemu a žádost pana starosty akceptovali,“ poznamenala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Snahy o průjezd areálem nemocnice vozidly MHD měla radnice už v minulosti. Nemocnice se tomu však bránila. „Průjezd areálem během uzavírky Havlíčkovy ulice ale nebude tak intenzivní. Půjde jen o jednu linku a jeden směr. A to mimo dobu, kdy tudy prochází děti do škol a školek,“ řekla Černo.

Pro personál městská doprava zdarma

Zaměstnanci nemocnice se navíc mohou těšit na jeden nečekaný benefit. Během vedení linek areálem nemocnice budou mít jízdné v brodské MHD zdarma. Je to kompenzace za ztrátu parkovacích míst, kterou v areálu i jeho sousedství uzavírka Havlíčkovy ulice způsobí.

Celkem budou během uzavírky přesměrovány tři linky MHD, konkrétně linky číslo 1, již zmíněná linka 2 a 11. „Některé zastávky budou dočasně zrušeny nebo přemístěny, proto žádáme cestující o zvýšenou pozornost a sledování aktuálních informací,“ nabádá místostarostka.

Všechny linky vyjma „dvojky“ od centra budou jezdit Ledečskou ulicí. Zrušeny a přesunuty budou zastávky Nemocnice, Bílý dům i Psychiatrická léčebna. „Víme, že první dny budou náročné, než se lidé v uzavírce zorientují, proto moc děkujeme všem za trpělivost a shovívavost,“ doplnila Rothbauerová.