Nejtěžší pes miluje koupání v řece i dobrůtky, denně spořádá kilo a půl granulí

Je to anglický mastif, jsou mu tři roky a jmenuje se Uriáš. Se svou váhou 125 kilogramů je nově evidován jako nejtěžší pes v tuzemsku. Jeho majiteli jsou Jiří a Helena Kalasovi z Letovic.

„Uriáš je přátelský pes, doma je ovšem ostražitým hlídačem. Miluje dobrůtky, rád se koupe v řece a stal se již juniorským šampionem České republiky,“ uvedl ho prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Je to pes pro radost, říká o něm majitel Jiří Kalas. „Je to původně bojové plemeno, ve středověku byl chován pro boj s koňmi, které dokázal i zakousnout. Dnes je to mazel, hodný k dětem,“ tvrdí.

Anglický mastif je podle něj náročný na chov, potřebuje velký prostor a hodně jídla. „Také očkování 120kilového psa samozřejmě není zadarmo,“ dodává Kalas. Za den Uriáš celkem v klidu spořádá jeden a půl kilogramu granulí.

Těžké chvilky ale může páníčkovi způsobit na vycházce. Poslouchá, jeho vjemy je však třeba předvídat. „Když jde kolem kočka a vy ho nedržíte pevně nakrátko, tak on jde, kam chce. A vy minimálně několik metrů jdete s ním. Já mám 79 kilo, to je prostá fyzika,“ dodal se smíchem Kalas.

Váha Uriáše však není nijak výjimečná. U těchto psů je 120 kilo takřka normální hmotnost, v Evropě jsou takových psů desítky. Velikost si však vybírá svou daň. Kvůli ní se mastifové obecně dožívají věku v průměru jenom osm až deset let.

Yahoodka doma uklízí po dětech

Uriáš nebyl jediným psem, kterého při festivalu komisaři zapsali do české knihy rekordů. Dostala se tam i fenka belgického ovčáka jménem Yahoodka majitelky Marie Kohlové z Nedaříže. Ta zaujala naopak svou mrštností.

Za dvě a půl minuty dokázala aportovat deset miniaturních předmětů. A to skutečně titěrných. Třeba párátko, špendlík s hlavičkou z umělé hmoty nebo korálek o průměru pět milimetrů. Yahoodka zároveň dokázala za 15 minut aportovat 73 různých předmětů.

„Na aport ji nijak necvičíme, je to její přirozená vloha. Doma nám neustále uklízí. Předměty, co najde na podlaze třeba poházené od dětí, snáší na jednu hromadu,“ pochlubila se majitelka feny.

Mezi aportovanými předměty byly hodinky, kreditní karta, příborový nůž, fix, šuplera, izolepa, vějíř, houbička na nádobí, metr, lžička či nádoby s mastí. „Každá z aportovaných věcí byla psovi hozena do vzdálenosti minimálně tří metrů,“ dodal Miroslav Marek.