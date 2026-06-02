Rekordmani roku se letos představí 12. června v Jihlavě

Titul Rekordman roku letos od pelhřimovské Agentury Dobrý den získá tvůrce papírových replik motocyklů Václav Dohnalík či pokořitelka Mount Everestu Monika Benešová. Výsledky soutěže pořadatelé oznámí 12. června v Jihlavě, kde bude festival rekordů společně se Dnem otevřených dveří krajského úřadu. V Pelhřimově, kde se dnes mezi české rekordmany zapsal pražský silák Jan Okrucký, to novinářům za Agenturu Dobrý den spravující české rekordy řekl Miroslav Marek.
"Představí se Monika Benešová, která je první Češkou s Crohnovou chorobou, která vystoupala na nejvyšší horu světa. Přivítáme i pana Václava Dohnalíka, který je autorem téměř 60 motocyklů. Jeho modely jsou vytvářeny z papírové čtvrtky, přesto jsou to dokonalé zmenšeniny těch skutečných z 20. a 30. let minulého století," řekl k jihlavskému programu Marek. Na akci bude i Zdeněk Knedla známý jako Železný Zekon. Divákům předvede roztlačení auta pomocí oštěpu opřeného ostřím o vlastní hrdlo.
Mezi silácké rekordmany se svým dnešním výkonem dostal i sedmapadesátiletý Okrucký. Jako první předvedl disciplínu vyžadující kromě hrubé síly a pevných rukou i mimořádnou jemnost. Asi 20 úderů vnější hranou ruky mu stačilo na to, aby o pět centimetrů posunul cihlu zatíženou věží z betonových obrubníků, aniž by se věž zřítila. Cihla, do které holou rukou bušil, byla zatížená více než 152 kilogramy. S podobnou lehkostí pak údery posouval zatíženou cihlu i s vejcem v dlani, aniž by jeho skořápka praskla.
Okrucký má zkušenosti s bojovými sporty a příležitostně pracuje pro stěhovací firmy. Z disciplín plných úderů si udělal koníček. Pravidelný trénink je podle něj nezbytností. Svědčí o tom jeho ruce, jejichž hrany ztvrdly v mozoly. "To pak můžete bušit do všeho," okomentoval jejich vzhled Okrucký. I když cvičí i údery do železa, zranění si zatím žádné nepřivodil. "Maximálně je ruka den dva naražená a můžu tlouct dál," shrnul obtíže, které mu záliba působí.
Festival rekordů se do loňského roku konal v Pelhřimově. Po 35 letech letos poprvé změní místo. Na nádvoří krajského úřadu bude příští pátek od 09:00 do 15:00.