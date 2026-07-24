Rektoru Vysoké školy v Jihlavě Zdeňku Horákovi začíná druhé funkční období

Rektoru Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) Zdeňku Horákovi dnes začíná druhé funkční období. V čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině bude do července 2030. Akademický senát školy Horáka zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Prezident Petr Pavel ho do funkce jmenoval 13. července. ČTK Horák řekl, že se o post znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let.
Škola podle Horáka potřebuje zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. "Máme velmi rozpracovaný studijní navazující magisterský program aplikovaná informatika. Ten, doufám, že se nám podaří akreditovat v tomto roce. A dalším logickým krokem je potom strojírenství. Tím bychom asi v tuto chvíli končili, protože tak pokryjeme celé spektrum programů, které nabízíme v bakalářské úrovni," řekl.
VŠPJ vznikla v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v Česku. Nabízí osm bakalářských a tři navazující magisterské programy zaměřené na informatiku, strojírenství, finance či cestovní ruch a zdravotnictví. Prvním rektorem byl Ladislav Jirků. Horák ve funkci vystřídal Václava Báču.
Padesátiletý Horák je absolventem biomedicínského a rehabilitačního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se stal také docentem. Na VŠPJ působí od roku 2015, o sedm let později se stal poprvé rektorem školy. Předtím byl v Jihlavě prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost a vedl katedru technických studií. V lednové volbě získal od členů akademického senátu 12 z 15 hlasů.