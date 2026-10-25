Relikviář s ostatky blahořečených kněží je od dneška v jaroměřickém kostele

Do jaroměřického kostela svaté Markéty byl dnes trvale přemístěn relikviář s ostatky kněze Václava Drboly a rouchem Jana Buly. Oba kněží, které popravili v době komunistické totality, byli letos v červnu blahořečeni. Před svojí smrtí sloužili na farnostech nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou. Mši spojenou s přemístěním relikviáře z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně do Jaroměřic nad Rokytnou vedl před zaplněným kostele brněnský biskup Pavel Konzbul.
Jaroměřický kostel byl podle něj ustaven jako místo kultu. "Místo kam mohou lidé přijít a ostatky uctít, mohou se věnovat modlitbě a kde také mohou být nasměrováni, aby navštívili místa v okolí, kde oba umučení kněží působili," řekl Konzbul.
Uměleckou podobu relikviáře navrhl sochař Otmar Oliva, který už dřív pro jaroměřický kostel vytvořil několik liturgických objektů včetně oltáře a křtitelnice. "Jsem šťastný, že jsem mohl zase do toho chrámu vstoupit touto věcí, která se týká mučednictví a našeho národního příběhu," řekl ČTK Oliva.
Relikviář je symbolicky vytvořený pro oba muže, reálně v něm však je jen Drbolův popel a fragmenty Bulova primičního ornátu, tedy slavnostního liturgického roucha. Přesné místo Bulova posledního odpočinku zůstává neznámé. Drbola byl po popravě zpopelněn a jeho ostatky měly zmizet beze stopy. Pracovníci pohřební služby však urnu tajně uchovali. V době pražského jara ji předali příbuzným, kteří pak urnu v 80. letech uložili do rodinného hrobu. Ze hřbitova ve Starovičkách na Břeclavsku byla urna vyzvednuta letos v březnu.
Drbola byl starovičský rodák. Před smrtí byl farářem v Babicích na Třebíčsku. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku. Oba kněží figurovali ve vykonstruovaných procesech. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Životy obou skončily popravou oběšením v Jihlavě. Drbola zemřel v roce 1951, Bula o rok později. Přímo kvůli incidentu v Babicích bylo k trestu smrti odsouzeno 11 lidí. Deska s jejich jmény je umístěná v jaroměřickém kostele pod zavěšeným relikviářem z pozlaceného bronzu. Podle Olivy proto, aby nebyli nikdy zapomenuti.