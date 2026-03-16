Respiračních nemocí na Vysočině výrazně ubylo, i díky jarním prázdninám

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině za uplynulý týden výrazně klesl. Na 100.000 obyvatel v kraji připadá 926 nemocných, o týden dříve jich bylo 1304. Podle Hany Pavlasové z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice jsou za poklesem i jarní prázdniny, díky kterým nebyly děti minulý týden ve škola.
Nejvíc nemocných je v kraji mezi dětmi do pěti let. Oproti předchozímu týdnu se ale jejich nemocnost snížila o více než 32 procent na 3225 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. "Také v ostatních věkových kategoriích vidíme pokles počtu nemocných. V minulém týdnu probíhaly na Vysočině jarní prázdniny, které míru nemocnosti jistě ovlivnily. Avšak předpokládáme, že s přicházejícím jarem a stálým teplým počasím výskyt respiračních onemocnění oslabí, jak je pro toto období obvyklé," uvedla Pavlasová.
Nejvyšší nemocnost v kraji je na Žďársku. Nejméně nemocných evidují hygienici na Třebíčsku.
Počet nemocných začal letos na Vysočině stoupat v polovině ledna. Vrcholu dosáhl na přelomu února a března, kdy připadalo v půlmilionovém kraji na 100.000 obyvatel 1355 nemocných.