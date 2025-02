V Jihlavě se nečekaně mění náměstek primátora, Martin Laštovička rezignuje

„Nebylo to lehké rozhodnutí. Trošku mě to mrzí, protože spolupráce s Petrem (primátorem Ryškou za ODS - pozn. red.) byla skvělá. Známe se odmalička, je to férový a rovný chlap, v mnoha směrech dělá pro město maximum. Takže ta spolupráce mi bude chybět,“ uvedl Laštovička, jenž měl na starosti úsek správy majetku města a odbor strategií a architektury.

„Gesční odbory předávám v pořádku. Myslím, že můj nástupce naváže velice jednoduše a může bez problémů pokračovat v práci,“ dodal Laštovička, jenž opouští i post předsedy jihlavských lidovců.

Jeho pozici na jihlavské radnici by měl převzít stávající radní Petr Piáček, do rady bude nově navržena Marie Palánová (oba KDU-ČSL). „Rezignaci budeme 18. února projednávat na zastupitelstvu,“ uvedl primátor Ryška. „Od 1. března by měl nastoupit Martinův nástupce. Bude věcí zastupitelstva, kdy budeme volit nového náměstka.“

Laštovičkova překvapivá rezignace Ryšku mrzí. „Je mi líto, že končí. Ale když nastanou osobní důvody, které v tuto chvíli převážily, nedá se nic dělat. Práce se mění, nejen v politice, ale i kdekoliv jinde,“ dodal primátor.

Na zmiňovaném zastupitelstvu bude zároveň skládat slib Olga Wiesnerová, která nahradí už dříve rezignující europoslankyni Janu Nagyovou.