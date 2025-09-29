Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

ČTK, Jan Salichov
  14:12aktualizováno  14:56
Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Jednání s vedením kraje bylo reakcí na vleklé spory vedení ZZS a jejích zaměstnanců. Týkalo se i poruchovosti záchranářských přístrojů.
Ředitelka záchranářů na Vysočině Vladislava Filová. Na snímku z předloňského podzimu se svým náměstkem Petrem Novotným.

Ředitelka záchranářů na Vysočině Vladislava Filová. Na snímku z předloňského podzimu se svým náměstkem Petrem Novotným. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Ředitelka záchranářů na Vysočině Vladislava Filová. Na snímku z předloňského podzimu se svým náměstkem Petrem Novotným.
Ředitelka záchranářů na Vysočině Vladislava Filová. Na snímku z předloňského podzimu se svým náměstkem Petrem Novotným.
Ředitelka záchranářů na Vysočině Vladislava Filová. Na snímku z předloňského podzimu se svým náměstkem Petrem Novotným.
Ředitelka záchranářů na Vysočině Vladislava Filová. Na snímku z předloňského podzimu se svým náměstkem Petrem Novotným.
7 fotografií

„Předpokládám, že výběrové řízení na nového ředitele bude vypsané do 14 dnů,“ řekl hejtman. „Nový ředitel či nová ředitelka bude mít nelehký úkol, protože je třeba zajistit personální stabilitu, klidné pracovní prostředí a kvalitní technické zařízení,“ pokračoval Kukla.

Někteří lékaři dlouhodobě uvádějí, že přístroje Tempus, které ZZS pořídila z dotací a používá je od roku 2020, nejsou pro jejich práci vhodné. V terénu podle nich vykazují chyby a nespolehlivě měří životní funkce pacientů. S poruchou defibrilátoru dávají do souvislosti také srpnové úmrtí muže v Humpolci. Vedení ZZS takové hodnocení vybavení opakovaně odmítá.

Ředitelka Vladislava Filová a její náměstek Petr Novotný se shodují, že by si Vysočina zasloužila mít nepřetržitý provoz letecké záchranné služby. To může velmi výrazně pomoci při transportu pacientů do traumacenter.
Defibrilátor Tempus, k němuž mají záchranáři na Vysočině výhrady.
Sídlo zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.
Sídlo zdravotnické záchranné služby v Jihlavě.
7 fotografií

„Během měsíce října bude upgradován software přístojů Tempus, na který se odkazuje SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv - pozn. red.) a ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl hejtman. „Já ten termín akceptuji, chápu, že tam jsou nějaké schvalovací procesy. Termín beru na vědomí, s tím, že za mě už včera bylo pozdě,“ doplnil Kukla.

Zaměstnanci krajské záchranné služby cítí podle Miroslava Váchy, který byl do 25. září šéfem odborů organizace, dlouhodobou frustraci. Vácha to řekl ČTK. Soudí, že jejich problém a požadavky vedení záchranné služby neřeší. Doufali, že se situace posune po analýze zpracovávané kvůli napětí na pracovišti loni. Se závěry, které podle Váchy potvrdily šikanu, se ale podle něj dál nepracuje.

Měl se stát šéfem odborů, byl propuštěn

Místo toho se ZZS letos připojila ke krajskému projektu Zdravé pracovní prostředí ve zdravotnických zařízeních. Dotazník ale není anonymní, je navázán na osobní e-mailovou adresu, takže o to zaměstnanci nemají zájem, dodal Vácha.

V úterý minulý týden byl urychleně propuštěn lékař Aleš Kalousek, který předtím veřejně vyzval k nutnosti kultivovat pracovní prostředí. Podle Váchy mohla výpověď souviset i s Kalouskovou angažovaností v odborech. V odborových volbách minulý týden ve čtvrtek totiž chtěl Kalousek kandidovat.

Podle Váchy to mohl být důvod jeho rychlého propuštění, protože jako s šéfem odborů by s ním organizace nemohla jednoduše rozvázat pracovní poměr. Novým předsedou odborové organizace se stal lékař Aleš Popov.

Defibrilátor Tempus, k němuž mají záchranáři na Vysočině výhrady.

„Výjezdová skupina pod vedením dotyčného lékaře strávila téměř hodinu na výjezdu činnostmi, které nijak nesouvisejí s prací záchranné služby, a ohrozil tím dostupnost neodkladné zdravotní péče pro naše pacienty,“ uvedl k důvodu Kalouskovy výpovědi Petr Janáček, mluvčí ZZS. Kalousek své pochybení nepopírá. ČTK ale řekl, že zdržení bylo krátké a nevymykalo se případům jeho kolegů. O případu informoval také server SeznamZprávy.

K přístrojům Tempus Kalousek ČTK řekl, že jsou od začátku poruchové a nespolehlivé. Podle vyjádření ZZS hlásili záchranáři potíže s přístroji asi u dvou promile všech výjezdů. Výjezdů měli loni 49 865.

Srpnové úmrtí stejně jako fungování přístrojů prověřuje policie. Podnět byl prostřednictvím státního zastupitelství podaný loni. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové budou při vyšetřování rozhodující znalecké posudky.

Podle Janáčka bylo 64 monitorů a defibrilátorů pořízených v roce 2020 s předpokládanou životností 13 let. Udržitelnost, která je podmínkou získání dotace, je do roku 2029.

Podle zveřejněné rámcové smlouvy na přístroje dodané společností S & T Plus s. r. o. vyšel jeden na 550 tisíc korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Web Crypto Globe zveřejňuje žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn

29. září 2025

MSV se zaměří na technologie i silný program

29. září 2025  14:57

Neshody v záchrance na Vysočině. Po sporech se zaměstnanci končí ředitelka

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:56

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

29. září 2025  14:52

Revitalizace neudržované části parku Špilberk v Brně začne na podzim

Revitalizace severní části parku Špilberk v Brně, která je dosud neudržovaná a zarostlá, začne na podzim. Práce zahrnující sadové úpravy, vytvoření nových cest...

29. září 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Ve Zlíně budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček

Před zlínským zámkem budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček. Akce se bude konat třetím rokem. Zahrají cimbálové muziky, vystoupí...

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

29. září 2025  14:32

VIDEOSTREAM ZDARMA: Nakladatelství Argo představí podzimní a zimní novinky

29. září 2025  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.