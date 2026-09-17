Říjnový Den architektury ukáže na Vysočině proměny bydlení na osmi místech

Letošní Den architektury nabídne na Vysočině akce na osmi místech. Komentované prohlídky, procházky a přednášky představí proměny bydlení od funkcionalistických vil a sídlišť přes současnou architekturu po obnovu historických staveb. Šestnáctý ročník republikového festivalu, tentokrát s mottem Bydlím, tedy jsem, potrvá od čtvrtka 1. do středy 7. října. Program bude v Česku ve víc než stovce měst a obcí.
Na Vysočině zavede festival zájemce o architekturu do Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Humpolce, Fryšavy pod Žákovou horou, Havlíčkova Brodu, Telče, Kamenice nad Lipou a Košetic.
Ve Žďáru nad Sázavou bude například přístupný historický dům Veliš na náměstí a Rezidence Drdla, což je nový bytový komplex s převážně dřevěnou konstrukcí. V Jihlavě se festivalový program zaměří na loni otevřenou Horáckou arénu a její okolí. V Humpolci bude komentovaná prohlídka funkcionalistické Medovy vily architekta Josefa Gočára, odborníci také ukážou vývoj bydlení v posledních 100 letech na tamním Panském vrchu.
Ve Fryšavě pod Žákovou horou na Žďársku se otevře hotel Medlov, areál spojující funkcionalismus 30. let s poválečným modernismem. V Havlíčkově Brodě vycházky povedou sídlištěm Žižkov II i Nádražní ulicí, v níž se za první republiky soustředila reprezentativní výstavba.
V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku se zájemci podívají do zámku s největší českou expozicí moderního nábytkového designu. Obec Košetice ve stejném regionu přiblíží plány na obnovu zámeckého areálu, který by se měl proměnit v místo pro bydlení.
Akce jsou přístupné zdarma, někde je kvůli omezené kapacitě potřeba rezervace. S festivalem bude propojená přehlídka Film a architektura. Pod mottem Byt či nebyt nabídne snímky věnované bydlení. Na Vysočině budou filmové projekce v Humpolci a Telči na Jihlavsku, v Telči budou rovněž přednášky. Za oběma festivaly stojí spolek Kruh. Spolupracuje na nich s místními spolky, institucemi a odborníky.