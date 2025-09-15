Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej přednost v jízdě“ blíže ke křižovatce a opatřeny reflexním podbarvením a přibylo i další značení.
Křižovatka Veverka na silnici I/23 v místě odboček na Chlístov a Rokytnici nad Rokytnou dostala výraznější dopravní značení a lepší výhled. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Zvýrazněn je u křižovatky též zákaz předjíždění – na hlavní silnici přibyly dvě plné čáry. „Jinak přednosti v jízdě, jak byly dřív, tam zůstávají stejné. Po úpravách už je křižovatka plně průjezdná,“ sdělil vysočinský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

U křižovatky jsou také nově umístěny značky „úsek častých dopravních nehod“.

Přestože křižovatka Veverka u stejnojmenné osady u silnice I/23 mezi Markvarticemi a obcí a Štěměchy je zdánlivě přehledná, každoročně tam docházelo ke třem či čtyřem haváriím, mnohdy těžkým. Často v nich figurovali motorkáři.

„Ač je to skoro s podivem, smrtelná nehoda tam nebyla, ale bál jsem se, že mi jednoho dne přijde první parte. Požadavek na bezpečnostní opatření na křižovatce jsem dával před 2,5 lety, tak jsem rád, že se konečně něco podařilo,“ řekl Stanislav Štork, starosta Rokytnice nad Rokytnou, jíž je osada Veverka součástí.

Podle Štorka bylo nejvíce havárií na křižovatce ve spojitosti s vjezdem do křižovatky právě od osady Veverka. „U Rokytnice máme rekreační resort Březová, kam na víkendy najíždí i 500 aut. Jsou to často řidiči odjinud, kteří tu křižovatku neznají a zapomenou pak při cestě zpět dát přednost,“ přiblížil Štork.

Problémem paradoxně je i fakt, že křižovatka se nachází v přehledné dlouhé rovince, která logicky nabádá k předjíždění. Jenže řidiči předjíždí proti předpisům i přímo v křižovatce. „Jezdí se tady po hlavní silnici běžně sto dvacet. Chtěli jsme před křižovatkou značku „stop“ a omezení rychlosti na sedmdesát, to mi ale odborníci rozmluvili,“ konstatoval Štork.

„Předjíždění v křižovatce je standardní problém, ačkoli každý soudný řidič, když vidí značku křižovatky hlavní a vedlejší silnice, tak tam nepředjíždí. Bohužel porušování tohoto pravidla je smutný evergreen,“ vyjádřila se krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Snad opatření pomohou

Policie podala v návrhu na zvýšení bezpečnosti křižovatky Veverky podnět na několik opatření, která se týkala kromě například zmíněného zvýraznění dopravních značek také odstranění stromů, bránících ve výhledu.

„Podali jsme také návrh na zpracování studie možného vytvoření autobusové zastávky pro oba směry v prostoru za stávající autobusovou čekárnou,“ informovala komisařka z krajského policejního ředitelství Jana Kroutilová. Zastávky jsou však zatím beze změn. O přestavbě křižovatky například na okružní se dosud neuvažuje. „Uvidíme. My doufáme, že nynější opatření budou mít efekt,“ svěřil se Štork.

Vysočinské ŘSD nyní pracuje na úpravách ještě dvou nebezpečných křižovatek silnic první třídy v kraji.

Na stejné silnici I/23 se dokončuje narovnání zatáčky a přestavba křižovatky poblíž Dobré Vody u Mrákotína na Telčsku.

Ve výstavbě je také úprava křižovatky silnice I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku, kde jsou u samoty Svitálka dvě problematická místa: při jízdě od Humpolce odbočení ke květinovské osadě Kvasetice a při jízdě naopak od Havlíčkova Brodu na Humpolec odbočení u Svitálky na Květinov. „U Dobré Vody budeme definitivně hotovi na konce října a v Květinově začátkem listopadu. Stavby běží standardně podle harmonogramu, není tam žádný skluz,“ pravil mluvčí ŘSD Veselý.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

