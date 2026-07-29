Rouchovany opravily školu spojenou s básníkem Nezvalem, investovali 16 mil. Kč

Rouchovany na Třebíčsku zrekonstruovaly historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval (1900 - 1958). Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun, řekl ČTK starosta Vladimír Černý (SOCDEM).
Díky tomu mají lidé z Šemíkovic nové zázemí pro pořádání oslav, kulturních událostí i voleb. Jeden sál bude vybavený jako historická učebna s lavicemi a tabulí, další chce obec zařídit předměty a nábytkem místního sběratele. Mezi nimi je i sofa z bytu učitelky, kterou ve vzpomínkách na dětství v Ivančicích zmiňoval herec Vladimír Menšík.
"Z Ivančic šla bydlet na tavíkovický mlýn, potom učila v Rouchovanech, chodila vypomáhat. Její sofa tady bude taky," řekl Černý.
"Stavba se stala kulturní památkou pro svoji spojitost se slavným básníkem. Národní památkový ústav dnes nicméně sleduje především architektonické hodnoty budovy založené roku 1893. Stavba svojí dispozicí a dalšími parametry dokládá dobové standardy jednotřídní venkovské školy, která obsahovala i byt učitele," uvedla mluvčí telčského pracoviště NPÚ Ilona Ampapová.
Naposledy se v šemíkovické škole vyučovalo v roce 1967. Tehdy obec pozbyla samostatnost. Najít dnes bližší informace o škole, její výstavbě a dalších událostech malé obce je podle Černého složité kvůli nedostatku dobových pramenů. Byly zničené ve druhé světové válce, když vyhořel archiv v Moravském Krumlově.
Budova ale i bez žáků dál místním sloužila. Dokud nebyla v obci telefonní budka, býval v ní telefon. Sloužila i jako místní knihovna. Později se využívala jako volební místnost, místo silvestrovských oslav, nebo prostor na hraní stolního tenisu a kulečníku.
Při rekonstrukci, která trvala přes rok, bylo nutné vyměnit krov a střechu. Na místě verandy, která pod tíhou sněhu spadla, bylo možné postavit malou kuchyni. Budova má novou izolaci, plynové topení, podlahy i fasádu, která se vrátila k původní podobě včetně šambrán okolo oken. Vzhled replik oken je podle požadavků památkářů také původní. Jsou usazené na okraj fasády a venkovní křídla se otvírají ven. Výplně jsou z litého skla, které se vyznačuje nerovností a optickým zkreslením, což bylo u historického tabulkového skla obvyklé.
Vítězslav Nezval se narodil v Biskoupkách nedaleko Moravského Krumlova. V Šemíkovicích, kde byl jeho otec učitelem, žil mezi lety 1903 - 1922. Studoval na třebíčském gymnáziu, kde se také rozhodl věnovat literatuře a umění. Básník a spisovatel působil i jako překladatel, malíř a fotograf. Byl spoluzakladatelem poetismu a vůdčí osobností českého surrealismu. K nejznámějším Nezvalovým dílům patří drama Manon Lescaut či sbírky Podivuhodný kouzelník, Akrobat, Edison a Sbohem a šáteček. Kromě toho napsal celoživotní komunista i servilní ódy Stalin nebo Zpěv míru.