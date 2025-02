Ožívá plán obnovy rozhledny na Rudném. Klíčovou roli hraje soukromý investor

„Jedná se o schválení nové investiční akce, kterou by byla rozhledna Honzík na Šacberku,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Pokud zastupitelé tento návrh podpoří, vypíše se architektonická soutěž a podle ní budeme znát podobu, kterou tam chceme udělat,“ dodal primátor.

Na Rudném by se postavila historicky už třetí rozhledna. Ta první, ze které se však nedochovalo žádné vyobrazení, byla otevřena už v červenci roku 1854. Byla to zásluha především tehdejšího jihlavského starosty Petera Ernsta Leupolda z Löwenthalu.

Jednalo se o první rozhlednu na území dnešního Kraje Vysočina. Jenže neodolala nepřízni počasí. V noci z 26. na 27. října 1870 ji smetla vichřice.

V září roku 1907 na Šacberku otevřeli druhou rozhlednu, která stála na 4,4 metru vysokém kamenném soklu o půdorysu osmiúhelníku. Vyhlídkový ochoz měla ve výšce 21,5 metrů. Prvního října 1940 však stavbu, která za druhé světové války sloužila německé armádě jako letecká pozorovatelna, zničil požár.

„Celá událost byla vyšetřená a v prosinci 1940 bylo potvrzeno, že byla zničena nedbalostí vojáků wehrmachtu,“ píše se na webu Stará Jihlava. Z budovy tak zbylo pouze torzo kamenného podstavce, které stojí na začátku dnešní sjezdovky.

Snaha byla, vždy ale na něčem ztroskotala

Během následujících let už několikrát Jihlava zvažovala obnovu rozhledny. Už v roce 1942 vznikly dvě varianty, jak by měla nová rozhledna s výškou přes 37 metrů vypadat. První navrhovala kamennou stavbu, druhá železobetonovou. Úředníci jihlavské radnice sestavili i rozpočty obou variant, během války se však na obnovu nenašly finance.

Znovu se nahlas začalo hovořit o stavbě nové vyhlídky o šedesát let později. „Rozhledna by měla být dokončená už v příštím roce 2001, což má městská rada také ve svém prohlášení. Na radnici už dokonce leží jedna studie výstavby rozhledny, čekáme na další,“ uvedla v létě 2000 tehdejší mluvčí radnice Jiřina Štanclová.

V roce 2002 navrhoval obnovu vypálené budovy architekt Martin Laštovička (KDU-ČSL), který je nyní končícím náměstkem primátora. „Dělal jsem návrh na rozhlednu na stávajícím místě, ale narazilo to na problém paprsků radiokomunikací, které vedou z vedlejší věže. Proto z projektu sešlo,“ vzpomíná Laštovička.

Jediná podmínka, musí se jmenovat Honzík

Nyní, o 23 let později, se vrací myšlenka na rozhlednu na Rudném znovu do hry. Zásluhou soukromého investora. „Našel se soukromý donátor, který to chce částečně financovat,“ vysvětluje primátor, který zatím nechtěl uvádět podrobnosti.

„Nechci nic předem komentovat, je to samozřejmě věcí toho soukromého donátora. Ale jedná se o docela vysokou částku, v řádu vyšších milionů korun,“ doplnil Ryška.

Podle primátora má investor jedinou podmínku: chtěl by, aby nová rozhledna nesla jméno Honzík. „Je to jeho přání, které je dáno. S tím, že pokud by na to město přistoupilo, on na stavbu výrazně finančně přispěje,“ uvedl Ryška.

„Ta soukromá osoba svým záměrem tu akci rozjela. Jinak bychom tu myšlenku neoživili,“ přiznal Laštovička.

„Je to hezké gesto, je to pro nás zajímavé a určitě nás to, jak říká pan náměstek, trošku popostrčilo,“ připustil primátor.

Jisté v tuto chvíli je, že pokud se nová rozhledna - ať už bude mít jakoukoliv podobu - na Šacberku postaví, bude na jiném místě než torzo předchozí stavby. „Od radiokomunikací jsou vytipována dvě místa, se kterými se v architektonické soutěži pracuje,“ prozradil Ryška.

Pokud zastupitelé schválí rozpočet na architektonickou soutěž a z ní vyjde vítězný projekt, mohla by po vyřešení všech potřebných povolení začít stavba na jaře 2026.

„Architektonickou soutěž děláme proto, abychom my nevymýšleli, jaká rozhledna bude. Ale aby nám dali nějaké návrhy a ten, který se nám bude nejvíc líbit, tak tam potom postavíme,“ dodal Ryška.