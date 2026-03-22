Čekáme zajímavé nálezy, říká o průzkumu pod novými Dukovany ředitel ústavu

Tomáš Blažek
  10:22aktualizováno  10:22
Historicky nejrozsáhlejší záchranný archeologický průzkum na území Kraje Vysočina začne zřejmě již letos v oblasti, kde vyroste Jaderná elektrárna Dukovany II. Stavba zasáhne plochu 180 hektarů. Pro archeology i stavbaře půjde kvůli harmonogramu o náročnou a stresovou práci, je si vědom Balázs Komorózcy, ředitel brněnského Archeologického ústavu Akademie věd.
Balázs Komoróczy se setrvale zabývá například archeologií doby římské a stěhování národů, středem jeho zájmu je třeba systematický výzkum římské přítomnosti v oblasti Mušova na jižní Moravě. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Oblast výzkumu dává velkou naději na zajímavé archeologické objevy,“ říká Komoróczy. Anebo – řečeno jazykem stavbařů – je oblastí s vysokým rizikem výskytu archeologických památek.

Vzhledem k ploše a charakteru území – bude tento průzkum srovnatelný s jinými velkými úkoly archeologů na území České republiky?
Přirovnal bych to k velkoplošným stavbám, jako jsou stavby dálnic nebo obchvatů velkých měst s tím, že plošně je to nejspíše větší, než je většina těchto staveb. Ale je pravda, že zde zase charakter regionu nehrozí tak mnohovrstevnatým dřívějším osídlením. Takže třeba na dálnicích můžeme možná jít řádově na polovinu či třetinu této plochy. Ale pokud je to někde v Polabí nebo na jižní Moravě, tak může být té archeologie ještě více, protože je tam intenzita osídlení ještě větší. Ale ano, přirovnal bych to k takovým těm stavbám, co občas registrujete i v médiích, jako jsou stavby dálnic. Je to nadstandardní typ úkolů pro archeology.

Balázs Komoróczy

  • Narodil se 24. srpna 1970 v Budapešti. Je archeologem působícím v České republice, který se zaměřuje na průzkumy římských provincií a archeologii Germánů.
  • Vystudoval klasickou archeologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium v oboru římsko-provinciální archeologie absolvoval na Univerzitě Eötvös Lóránd v Budapešti.
  • Zabýval se markomanskými válkami a jejich stopami na Moravě, věnuje se archeologii doby římské a stěhování národů. V ohnisku jeho zájmu je například římský vojenský zásah ve středním Podunají.
  • Věnuje se i problematice užívání detektorů kovů zástupci veřejnosti.
  • Je ředitelem Archeologického ústavu Akademie věd Brno.

Kdy začne archeologický průzkum oblasti stavby Dukovany II?
Klasický terénní archeologický výzkum tam ještě nezačal. Nejsem pro sdělení termínu úplně kompetentní osoba, protože je to nějak podmíněno i harmonogramem stavebních realizací, kterých by se to mělo týkat. My jsme v roce 2024 zpracovali nějaké základní podklady, jak by se na takto rozsáhlé ploše mohl archeologický průzkum odehrávat a nyní komunikujeme s těmi, kteří by měli mít na starosti stavbu, o tom, jak tyto podklady implementovat.

Nejsem oprávněný říct, jestli to začne v srpnu, či v červenci, nebo později. Já ani tvrdé datum předpokládaného začátku nemám. Ale z logiky a návaznosti dalších prací by to mělo začít nejpozději letos.

Předpokládají archeologové, že budou v lokalitě zajímavé nálezy?
Určitě. Ale je to velmi rozsáhlá plocha, které se stavba nějakým způsobem dotkne a přemění ji. Není to tak, že je ten předpoklad pro celou plochu, ale jsou tam tu menší, tu větší části, u kterých si myslíme, že mají archeologický potenciál.

Už se tam nějaké předběžné průzkumy dělaly? Něco naznačily?
Ano. To byla fáze prediktivního sondování, jaká by mohla být hustota přítomnosti archeologických rizik, jak my tomu říkáme. Z hlediska přípravy té plochy pro stavbu jsme mapovali rozložení rizik a jsou tam místa, která definujeme jako plochy s vysokým rizikem přítomnosti archeologických památek.

Co se už o té oblasti ví? Máte doklady o nějakém osídlení, předpoklad, jaká kultura by se tam mohla najít?
Ano, je to zajímavé. Ten region z hlediska polohy je trochu na periferii osídlení, kde se intenzivněji a dlouhodobě napříč různými fázemi pravěku vyskytují vesnické osady. Nicméně je tam poměrně vysoká koncentrace různých lokalit z paleolitu, to znamená ještě z doby kamenné a starší kamenné. Zdá se, že na některých místech lze detekovat – aniž by byly nyní prováděny ty výzkumy – i něco jako z nejstarší fáze zemědělského pravěku, neolit, eneolit. Skutečně je to velmi rozsáhlé území s různými lokalitami na různých místech. Zde nemluvím o časových vrstvách, které by ležely na sobě, ale jsou různě rozloženy v té ploše stavby. Někde vidíme stopy doby železné, známky osídlení předkeltské fáze doby železné. A jsou tam i středověké památky.

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je ve své polovině. Prozatím dělníci bojují hlavně s počasím. Silné mrazy uplynulých týdnů pro ně vůbec nebyly příjemné.
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi rok. Nejhlubší vrty dosáhnou hloubky až 140 metrů.
Můžete jako archeologové čerpat z poznatků vašich případných předchůdců z doby, kdy se v sousedství v osmdesátých letech minulého století stavěla první dukovanská elektrárna?
To bohužel moc nemůžeme. Protože tehdy byly ještě jiné zákonné propozice pro archeologii než dnes a byla i obecně jinak nastavená archeologická památková péče. Z toho období nemáme k dispozici prakticky žádné informace.

Nicméně, aby to nevyznívalo úplně špatně, v dotčeném regionu se nějaké menší archeologické aktivity odehrávají delší dobu. Ač nejsou třeba zaměřené na plochy, kde je nyní ta budoucí stavba nebo kde je stávající stavba, tak v jejich nárazníkové zóně jsou stopově známá určitá archeologická zjištění z období posledních 100 až 120 let. Ta ukazují, že toto místo není prosté osídlení, což nám pomáhá při určení předpokladu míry rizika archeologické zátěže. Jinak obecně kopcovité regiony už potom jsou často bez nějaké stopy osídlení staršího, než je středověk, ale zde celá ta zóna podél řeky Jihlavy na terasách je zasažená starší archeologickou přítomností.

Vlastní stavba nových elektrárenských bloků zabere 80 hektarů, dalších 100 hektarů obsadí zařízení staveniště. Máte odhad, kolik archeologů bude muset na té stavbě pracovat na průzkumech, aby se tyto jejich práce stíhaly?
Asi máme odhad, ale nejsem oprávněn jej nyní mediálně prezentovat. Nejsem ještě ani v situaci, kdy bych byl ten, kdo reprezentuje smluvně nastavenou nějakou formu realizace. Z toho smluvního nastavení by vyplývaly i termíny, kterým bychom se přizpůsobovali. Velmi obecně mohu říci, že vzhledem k tomu, že na to, jak jde o velmi rozsáhlou plochu, je na to relativně napnutý předpokládaný harmonogram. Takže to bude vyžadovat náročnou organizaci archeologického řešení s velkým množstvím nasazených pracovníků.

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Kdy tedy předpokládáte, že už budete mít nějaké bližší informace o harmonogramu výzkumu?
Intenzivně pracujeme na podkladech, které by pak umožnily uskutečnění té archeologie, takže předpokládám, že nás to nikdo nenechává připravovat s tím, že bychom se k tomu měli vracet třeba někdy za deset let, ale že to bude otázka pokročilého jara. Do konce jara, myslím, bude docela jasno.

Kdo bude tuto velkou archeologickou zakázku vykonávat?
To není na mém rozhodnutí. Já umím za Archeologický ústav nabízet to, že jsme asi v tomto prostředí největší archeologická instituce, také jsme právě k takovémuto typu úkolů zřizováni, jmenováni v zákoně. Přijde mi to i přirozené nebo logické vzhledem k náročnosti koordinační a přípravné fáze. Zadavatel práce s námi komunikuje. Je můj předpoklad, že bychom průzkum mohli dělat my, ale zatím k tomu nemám žádný smluvní podklad. Na přelomu dubna a května budeme mít, myslím, už jasno.

