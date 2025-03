Starostové jsou fanoušky hokejových rivalů. Hecování ale do politiky nepatří

„Je to jen sport. Když nevyhrajeme, nic se neděje“ Aktuálně je sice pracovně v zahraničí, nicméně i tam sleduje, jak se vyvíjí čtvrtfinále play off první hokejové ligy. A coby primátor Jihlavy má Petr Ryška (ODS) samozřejmě mnohem vřelejší vztah k Dukle. „Samozřejmě, že sleduji, jak si v souboji s Třebíčí vede, ale v podstatě znám jen výsledky. Každopádně mě těší, že Dukla dokázala sérii vyrovnat,“ prozradil Ryška. De facto se dá říct, že čtvrtfinálové duely kopírují vzájemné bitvy ze základní části, kdy byly všechny hodně vyrovnané...

Jsem moc rád, že je to takhle vyrovnaný souboj, protože diváky takové zápasy musí určitě mnohem víc bavit. Na sportovním poli je celkem běžné vzájemné hecování mezi hráči či funkcionáři, praktikuje se něco podobného i na politické scéně?

Ne, určitě ne. S panem starostou Třebíče Pacalem jsem se vůbec nekontaktoval. Nicméně série mezi Třebíčí a Jihlavou není pouze o postupu do semifinále Maxa ligy, vítěz bude také minimálně na rok neoficiálně nejlepším hokejovým týmem Vysočiny. Přemýšlel jste v kontextu s tím o nějaké motivaci pro Duklu?

Myslím, že tohle je asi věcí vedení týmu, aby dokázalo mužstvo správně namotivovat. Já to beru tak, že je to pořád jenom sport, tudíž pokud Třebíč porazíme, budu rád. A pokud ne, nic se neděje. Kdy naposledy jste se na ni byl osobně podívat na stadionu?

Někdy v lednu v Pelhřimově. Na pár zápasů tam během sezony vždycky sjedu. Řekněme třeba na pět v průběhu základní části a pak občas i na nějaký ten zápas v play off. Teď jsem ovšem ve Francii, takže čtvrtfinále nestihnu, nicméně pokud Dukla postoupí, na semifinále se půjdu rozhodně podívat na vlastní oči. Relativně brzy už budete moci vyrazit na dva zbrusu nové stadiony, tedy konkrétně v případě Jihlavy a Třebíče. Těšíte se, až budou nové haly v obou městech stát?

Určitě se těším. Třeba konkrétně v Jihlavě si myslím, že stavíme stadion, který je opravdu velice hezký a divácky velmi příjemný. Fanoušci budou mít podle mě hodně blízko k dění na ledě, tudíž se jihlavský stadion určitě okamžitě zařadí mezi nejpříjemnější v celé České republice.