Žďár chce ve volebním roce rekordně investovat, prostaví přes půl miliardy

Jana Nedělková
  11:42aktualizováno  11:42
Do zimního stadionu, obnovy centra, ale i do parků či rybníka vloží letos nemalé peníze vedení Žďáru nad Sázavou. Město bude hospodařit s rekordním rozpočtem, jehož výdaje přesahují 1,2 miliardy korun. Historicky nejvíce financí míří do investic - 532 milionů. To je oproti loňsku téměř dvojnásobek.
Letos by Žďár měl dokončit rekonstrukci administrativní budovy bývalého městského úřadu v horní části náměstí. Takto by podle vizualizace měl vypadat výsledek. | foto: Městský úřad Žďár nad Sázavou

Více než půlmiliardové investice však automaticky neznamenají jen plejádu nových či nově opravovaných staveb a dalších projektů. Významná část peněz poputuje do již „rozjetých“ záměrů.

„Máme velké množství rozpracovaných akcí z roku 2025. A právě jejich včasné a řádné dokončení je zásadní,“ potvrdil žďárský starosta Martin Mrkos. Jedná se o rozsáhlejší projekty, jimž nestačí na realizaci jedna stavební sezona, nebo třeba ty, jež odstartovaly až ve druhé polovině minulého roku.

„Patří mezi ně například rekonstrukce administrativní budovy bývalého městského úřadu v horní části náměstí, Staré radnice, dále revitalizace prostranství na Tvrzi nebo obnova druhé strany náměstí Republiky u obchodních domů,“ vyjmenoval Mrkos záměry - všechny v širším centru města.

Právě během letoška se tak mají obyvatelé dočkat stavu, kdy hned z několika míst na náměstí a v jeho okolí zmizí stavební lešení, plachty, pásky omezující vstup a rozkopané úseky.

Peníze půjdou i do sportu

Pokračovat bude rovněž náročná rekonstrukce výpadovky ve Vysocké ulici nebo loni započaté budování a opravy řady sportovišť na Bouchalkách, tedy v oblasti u řeky Sázavy.

Co letos Žďár chystá

  • Rekonstrukce bývalého městského úřadu: 85,8 milionu Kč
  • Ledová plocha na zimním stadionu: 58 milionů
  • Obnova sportovišť na Bouchalkách: 37,5 milionu
  • Vybudování street parku Bouchalky: 24,7 milionu
  • Obnova Staré radnice: 34 milionů
  • Rekonstrukce náměstí před obchodními domy: 31 milionů
  • Revitalizace rybníka Velký Žďárský a ekopark: 25 milionů
  • Cyklistická stezka v Jihlavské ulici: 22,8 milionu
  • Park na Klafaru: 20 milionů
  • Obnova Tvrze: 16 milionů
  • Zateplení Domova klidného stáří: 12 milionů
  • Bytový dům v ulici Dr. Drože: 10 milionů
  • Revitalizace veřejného prostoru Vysocká: 11 milionů

Již letos se tam například cyklisté mají projet po novém pumptracku, otestují parkurové hřiště nebo další doplňky stávajícího skate parku. Lepší podmínky tam budou mít rovněž fotbalisté a tenisté.

„V plánu máme ale i spoustu nových projektů, které zvelebí město. Daří se nám čerpat dotace, těžíme mimo jiné i ze zajímavých mezinárodních projektů. Investice do rozvoje vidíme jako smysluplnější a pro obyvatele mnohem prospěšnější, než hromadit peníze na účtech,“ vyjádřil se starosta.

Nově se tak radnice například pustí do rekonstrukce ledové plochy na „zimáku“ za 58 milionů korun, vybudování zcela nového parku na sídlišti Klafar za 20 milionů nebo do obnovy rybníka Velký Žďárský a jeho okolí, které se promění v moderní ekopark - to vše za zhruba 25 milionů korun.

A co bydlení a doprava, namítá opozice

Dle opozice však v rekordním rozpočtu chybějí investice do nejdůležitějších oblastí. „Změna 2018 od počátku klade důraz na základní funkce města, a to je bydlení, doprava a sociální služby. Bohužel, investice na rok 2026 v těchto oblastech opět prakticky chybí,“ uvedl za Změnu 2018 zastupitel Jan Havlík.

Bydlení se podle něj teprve začne projektovat, takže další dva roky se místní ničeho nedočkají.

„Do dopravy, která je stále horší, se kromě oprav a rekonstrukcí opět nic neinvestuje,“ konstatoval Havlík, jenž upozornil i na odkládání řešení problému „stárnoucího města“. „Záchranou patrně bude domov důchodců, který postaví Kraj Vysočina,“ dodal zastupitel.

Nájemní byty budou, slibuje vedení

Podle radnice se však například v oblasti bydlení blýská na lepší časy. Pro letošek je v rozpočtu vyhrazeno mimo jiné deset milionů na nový bytový dům v ulici Dr. Drože.

„Po zhruba několika desítkách let tak Žďár čeká budování vlastního městského nájemního bydlení,“ zmínila Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice. Doplnila, že zhotovitelská firma, již město vybíralo metodou Design&Build, se již pouští do projektování. Řeší se také zastiňovací studie, která má ověřit vliv stavby na sousední nemovitost.

Bývalý úřad se zbaví nebezpečného azbestu. Firmy se musí na čas vystěhovat

„Projekt by měl být hotov v polovině roku, poté přijde na řadu stavební řízení a žádost o dotaci. Věříme, že s přípravnými pracemi by se mohlo začít už letos,“ shrnula Sobolová. Další nové bydlení má zajistit například bytový dům v ulici Novoměstská, kde je na přípravy na tento rok vyhrazen jeden milion.

Zatímco žďárský rozpočet pro rok 2026 počítá s výdaji ve výši 1,233 miliardy korun, očekávané roční příjmy jsou nižší skoro o 217 milionů. Tento schodek však pokryje město pomocí úvěru.

