Nevídaný a bláznivý rozpočet. Přibyslav se rozhodla rekordně investovat

„Uznávám, že ta čísla mohou působit až děsivě,“ přiznává starosta Martin Kamarád (ODS). „Po bližším prozkoumání ale každý zjistí, že to až tak děsivé není,“ rychle uklidňuje.

Sto čtyřicet milionů příjmů je poměrně obvyklé číslo. Ovšem výdaje ve výši 281 milionů je na čtyřtisícové městečko počin nevídaný. „Máme poměrně hodně peněz našetřených z minulých let,“ vysvětluje starosta.

Na účtech města se hřeje více než sto milionů. Postupně se nashromáždily z odkládaných a dosud neuskutečněných investičních akcí už od dob covidu. Z nejrůznějších důvodů se hlavně velké investice odsouvaly, v minulých letech se Přibyslavi dařilo zahajovat hlavně drobnější projekty.

A tak se vedení města rozmáchlo. V letošním roce chce zahájit nové investiční akce za 196 milionů korun. Tou největší by měla být rekonstrukce venkovního sportovního areálu a tribuny u fotbalového hřiště. Je to majetek, který koncem loňského roku radnice získala bezúplatně od Sokola. První etapa plánovaná na dva roky by mohla přijít až na sto milionů.

Vzniknout má celá nová ulice

Další výraznou investicí má být stavba skateparku mezi čerpací stanicí a sídlištěm Pod bramborárnou. Na to je vyčleněno osm milionů. V řádu vyšších jednotek milionů korun se bude pohybovat i cena za zasíťování parcel určených k výstavbě směrem k Hesovu.

Vedení města má rovněž v plánu vybudovat novou silniční propojku, která spojí ulice Pecháčkovu a Jižní. Jde asi o 250 metrů nové silnice. Podél ní radnice chystá budoucí rozvoj. Mají tu vzniknout nové rodinné a později i bytové domy a provozovny. „Zároveň tím celému sídlišti částečně ulevíme z dopravního hlediska,“ konstatoval starosta. Propojka by měla včetně položení inženýrských sítí vyjít na 18 milionů korun.

Další miliony plánuje město vydat například na opravu celé řady chodníků, odbahnění rybníků nebo na nákup nového hasičského auta. Připravuje se i rozšíření sběrného dvora.

„Bude to investičně nejnáročnější rok v historii,“ vzkázal Martin Kamarád. A to se ani nedostane na další náročnou a dlouhodobě připravovanou akci, rekonstrukci Bechyňova náměstí. I toto by měla být stomilionová investice. Vedení města se však dosud nedohodlo, který ze dvou představených návrhů upřednostní. „Letos tedy začínat nebudeme. Ale ono není kam spěchat, náměstí nám neuteče,“ zhodnotil přibyslavský starosta.