Rozpočet Velkého Meziříčí je podřízen připravované proměně centra

Náměstí ve Velkém Meziříčí včetně přilehlých ulic by mělo být kompletně zrekonstruováno do října 2026. | foto: Archiv Městského úřadu Velké Meziříčí

„Rozpočet nezahrnuje investiční akce, neboť v dubnu 2025 by měla začít rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic - největší investice v novodobé historii města. Ostatní rozpracované projekty a investice jsou tak pozastaveny až do února, kdy bude znám přebytek hospodaření z roku 2024,“ upřesnila Martina Strnadová, mluvčí meziříčské radnice. Teprve poté zastupitelé rozhodnou, které akce budou pokračovat.

Revitalizace náměstí a okolních ulic vyjde dle projektové dokumentace na zhruba 300 milionů, z toho 223,6 milionu korun s DPH bude hradit město. Úpravy se týkají jak nových sítí a povrchů, tak i zeleně, osvětlení či mobiliáře, včetně vodních prvků.

„Město si na rekonstrukci bere celkový úvěr 130 milionů korun, rozložený do dvou let čerpání v souladu s harmonogramem prací,“ přiblížila Strnadová s tím, že splatnost úvěru činí deset let.

Proměna městského jádra má začít příští rok v dubnu a potrvá jeden a půl roku. Meziříčští nyní hledají stavební firmu, jež se do oprav pustí. Známa by měla být již v lednu.