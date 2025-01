Rozpočtu Bystřice nad Pernštejnem letos vládne výstavba nové sokolovny

Investicím vévodí vybudování nové sokolovny a domu dětí a mládeže, jemuž bude předcházet demolice původní budovy. Tento objekt ze třicátých let minulého století, jenž město vlastní od roku 2015, se už totiž nachází v havarijním stavu.

„Je to stěžejní akce a bude rozdělena do dvou příštích let. Nyní připravujeme veřejnou zakázku a na jaře bychom chtěli začít,“ upřesnil bystřický starosta Martin Horák.

Mezi další investice, zařazené do rozpočtu, patří například druhá etapa rekonstrukce a stavebních úprav Lipové ulice, kde bude komunikace mimo jiné rozšířena tak, aby se na ni vešlo obousměrné šikmé parkování; větší bude rovněž parkoviště. Město plánuje také vylepšit stav svého bytového fondu. Opravy čekají pětadvacet běžných bytů a pak i osm v domě s pečovatelskou službou. Hned tři bytové domy dále získají zateplení.

Pracovat se letos bude i v terénu kolem Bystřice. Za Centrem Eden, v lokalitě zvané Labuška, vybuduje město soustavu tří zcela nových rybníků, které ještě doplní několik tůní.