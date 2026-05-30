Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Radek Laudin
  10:12aktualizováno  10:12
Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských Budějovic, přesněji u vsi Domamil na vrchu Velký Radvan. Komunistické vedení státu její pomocí zamezovalo lidem v poslouchání svobodného vysílání.

Za socialismu totiž primárním úkolem domamilských stožárů nebylo vysílat srozumitelný signál, ale naopak šum, který měl rušit vysílání západního rozhlasu.

Předtím krátce fungovala rušička Větrník v Jihlavě u výpadovky na Znojmo. A to pouze během nocí v letech 1952 až 1954. Vše fungovalo tak, že se přes den vysílal normální program rozhlasu a v noci byl vysílač přelaďován na frekvence Hlasu Ameriky.

Nový rozhlasový vysílač Domamil byl dokončen v polovině padesátých let. Pak se začalo rušit z něj, protože se to mohlo na rozdíl od jihlavského Větrníku dělat celodenně, navíc šlo rušit více stanic. Vysílač byl blíž k hranicím s Rakouskem než ten jihlavský a měl také větší pokrytí.

Utajený areál obsadili Sověti

„V roce 1955 byl na vrcholu Velkého Radvanu instalován příhradový stožár. Areál byl střežen vojenskou jednotkou a jeho skutečný účel měl zůstat veřejnosti utajený. Po částečném uvolnění poměrů v šedesátých letech se rušení některých stanic omezovalo. Po srpnu 1968 však sovětská armáda vysílač obsadila a rušení zahraničního vysílání se znovu zintenzivnilo,“ popsala Petra Čakanová z neziskové organizace Post Bellum, která shromažďuje vzpomínky pamětníků a ukládá je do online sbírky Paměť národa.

Šum se do západního vysílání šířil z kopce u Moravských Budějovic

A právě Paměť národa nyní získala evropské ocenění nazvané Evropské dědictví za projekt Free Speech Space. Zmíněné ocenění EU uděluje místům s mimořádným významem pro evropské dějiny. Do zmíněného projektu bylo zapojeno třináct paměťových míst připomínajících boj za svobodu slova a svobodný přístup k informacím, vždy jedno v každém kraji České republiky. Vysočinu v něm reprezentuje právě bývalý vysílač Domamil – Velký Radvan.

Ten měl dokonce v nejtvrdších komunistických dobách více ozbrojených strážných než provozních zaměstnanců. Těch bylo ve směně i více než dvacet.

Po revoluci pomáhal Svobodné Evropě

„Aktivita rušičky postupně slábla až v osmdesátých letech minulého století. Po pádu komunistického režimu se paradoxně zařízení začalo využívat k šíření signálu Rádia Svobodná Evropa a později i Českého rozhlasu a komerčních stanic. Vysílání z lokality skončilo 31. prosince 2021,“ shrnula Petra Čakanová.

Z původních dvou stožárů dnes zůstal zachován jeden. Vyšší konstrukce byla odstraněna předloni v dubnu. Druhý stožár o výšce 87,5 metru stále stojí.

„Iniciativa spojená s projektem Paměti národa usiluje o jeho zachování jako připomínky období, kdy přístup ke svobodným informacím nebyl samozřejmostí. Rušení zahraničního vysílání bylo součástí snahy udržet informační bariéru mezi oběma částmi Evropy, která byla jedním z pilířů takzvané železné opony,“ doplnila Čakanová.

Vysílač Velký Radvan je součástí sítě míst spojených s historií rozhlasového vysílání a rušení signálu v bývalém Československu.

„Do budoucna by lokalita mohla sloužit jako místo vzdělávacích programů o historii komunikačních technologií, studené války a významu svobody slova. Projekt zároveň počítá se zapojením místní komunity, sběrem vzpomínek pamětníků. Oživení areálu by tak mohlo přispět nejen k připomínání evropských dějin, ale také k rozvoji lokálního turismu,“ míní Petra Čakanová.

