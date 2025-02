Z divokého rybníka poblíž centra Žďáru bude ekopark za 65 milionů

Stržanov se stal domovem i líhní karasů Ostrůvek uprostřed rybníka Velký Žďárský je domovem mnoha druhů ptactva. Zatímco rybníky mimo městskou zástavbu radnice předloni propachtovala soukromému rybářství k chovu ryb, nádrže, jako je třeba právě Velký žďárský rybník neboli „Horňák“, Velký Posměch, Göttlerův rybník nebo menší vodní plochy v místní části Stržanov, si Žďárští ponechali ve své správě. Zároveň díky memorandu, které radnice uzavřela s Moravským rybářským svazem (MRS), je i o tento městský majetek zajištěna odborná péče. Rybáři se ale v nádržích věnují pouze extenzivnímu chovu vybraných druhů ryb, které potom slouží k dalšímu obohacování rybářských revírů v regionu. V rybnících ve Stržanově se navíc MRS vrhl do záchranných činností, které mají pomoci k zachování populace karase obecného. Tato menší kaprovitá ryba byla v minulosti v tuzemsku velmi hojná - obývala mnohé tůně a zarostlá koryta řek. V současné době je však kriticky ohrožená, a to hlavně kvůli šíření vysoce invazního karase stříbřitého a také vlivem ztráty vhodného prostředí. Karasi obecní doplácejí mimo jiné na napřimování vodních toků, zpevňování břehů a na další regulaci vodních ploch. Do stržanovských rybníčků bylo proto v minulém roce vysazeno zhruba osm desítek dospělých jedinců a čekalo se, zda se tam rozmnoží. „A tak se nakonec i stalo, desítky malých karásků obecných se podařilo slovit. Část z nich byla přesazena do takzvaných komorových rybníků, kde teď přečkají zimu, a snad se budou později rozmnožovat i dále,“ přiblížil Luděk Lopour ze žďárské pobočky MRS. Doplnil také, že několik exemplářů bylo rovněž poskytnuto pracovníkům Agentury ochrany přírody a krajiny, aby potvrdili, zda se skutečně jedná o čistou formu karase obecného. Město vlastní třináct rybníků, většinu v soustavě nazývané Vetla, nacházející se jižně od Žďáru. Kromě investice do „Horňáku“ má letos prokouknout ještě rybník ve Stržanově. „Dojde k jeho odbahnění a opravě hráze,“ sdělil starosta Martin Mrkos.