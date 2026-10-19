Samici servala, která se ztratila ze zookoutku na Jihlavsku, chovatelé našli

Samici servala stepního, která se ztratila minulý týden ze zookoutku v obci Vápovice na Jihlavsku, se povedlo najít. Majitel to dnes odpoledne oznámil policistům v Telči, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Dohledat servala pomohla žena, která ho zahlédla, napsali chovatelé na facebooku. Tomáš Protivínský ze zookoutku ČTK řekl, že je zvíře v pořádku.
Samice servala se ztratila 14. října. Hledat ji pomáhali dobrovolníci i pomocí dronů a termovizní techniky, uvedli chovatelé na facebooku. Samice byla u Havlišova mlýna, asi deset kilometrů od Vápovic.
Serval stepní je africká kočkovitá šelma. Vyznačuje se zlatou černě skvrnitou srstí, malou hlavou, velkýma ušima a dlouhýma nohama. Samice je vysoká 60 až 70 centimetrů, váží okolo deseti kilogramů. Poté, co se ztratila, policie uvedla, že by zvíře nemělo být pro člověka nebezpečné.