Těžká směna sčítače dopravy. Pere se hlavně s ubíjející nudou

Sčítání dopravy si nechává ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpracovat každých pět let. Zatím to poslední se uskutečnilo v roce 2020, další termín tedy padl na rok letošní. Koná se po většinu měsíců v roce, od začátku dubna do konce října.

„Celostátní sčítání dopravy zajišťuje nezbytné podklady pro silniční hospodářství, například pro rozvoj sítě, výstavbu či opravy komunikací. Provádí se historicky v pravidelných pětiletých cyklech od roku 1980,“ již dříve přiblížil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Tisíce a tisíce úseků

V minulosti se o sčítání vozidel na silnicích nejčastěji starali silničáři. V posledních letech si na tuto zakázku stát najímá soukromé společnosti. Poslední tři sčítání včetně toho letošního pro něj zajišťuje společnost Ipsos, jež se mimo jiné zabývá veřejnými průzkumy.

„Celostátní sčítání dopravy 2025 má aktuálně ve svém Seznamu sčítacích úseků 8 850 míst. Z tohoto počtu požadujeme zhruba 6 600 sčítacích úseků sčítat ručně nebo pomocí technických prostředků,“ prozradil Rýdl.

Při takovém počtu míst musí být jasné, že pouze vlastními silami by je žádná firma nedokázala obsadit. Proto Ipsos rozvinula síť dobrovolníků, kteří jsou ochotni a schopni absolvovat několik směn coby takzvaní sčítači dopravy.

Co takový sčítač dělá? Jak už je naznačeno v úvodu, čtyři hodiny sedí nebo stojí na daném místě a počítá množství projíždějících vozidel. Ta jsou rozdělená do několika kategorií, od jízdních kol a motorek přes osobní auta, dodávky, několik druhů nákladních vozidel až po autobusy či traktory.

Dříve se za každé projíždějící vozidlo udělala čárka do příslušné kolonky na papírovém formuláři. V době digitální to je ovšem dávná historie. Dnes je třeba mít nainstalovanou aplikaci a v ní stačí stisknout každému typu aut přiřazený piktogram.

Posledních tří sčítání dopravy jsem se aktivně účastnil. A tak můžu potvrdit, že se při nich vůbec nic nezměnilo. Technicky je prováděno naprosto stejně. A i tentokrát je to i úplně stejná ubíjející nuda jako v minulosti. Jediné, co se lehce změnilo, je odměna. Ta byla i vzhledem k inflaci navýšena na základních 650 korun za jednu čtyřhodinovou směnu.

Ale pojďme popořadě. Pokud někdo má zájem stát se sčítačem dopravy, musí se nejprve zaregistrovat. To lze učinit na webových stránkách ipsos. com, případně zasláním žádosti na e-mail scitani@ipsos.cz.

Bez školení sčítat nemůžete

Kdo už při sčítání v minulosti spolupracoval, oslovila ho firma v předstihu sama.

Při registraci je třeba vyplnit základní údaje od jména a kontaktních údajů po číslo účtu, kam bude zasílána odměna. Nutné je i stáhnout si aplikaci pro mobilní telefony či tablety, na nichž bude samotné sčítání probíhat.

Povinností každého sčítače je též absolvování školení. To probíhá formou několika až desetiminutových instruktážních videí. Průvodce v nich vysvětlí, jak používat aplikaci a jak vlastně auta správně sečíst. Velký důraz je kladen na rozdělení a popsání jednotlivých kategorií vozidel, třeba na rozdíly mezi středně těžkým a těžkým nákladním vozem.

Po instruktáži se otevře možnost testovacích sčítání. Úkolem je správně sečíst počet nejrůznějších aut na dvou videích pořízených u silnice první třídy a na dálnici. První je poměrně snadné. Ale u dálnice se zapotíte. Video není příliš kvalitní, je točené proti slunci a navíc bez stativu jen z ruky. Správně určit úplně vše je takřka nemožné a přiznám, ani na osm pokusů se mi to nepodařilo. Nikde ovšem není psáno, že úspěšně absolvovat testovací sčítání je povinné.

Po školení se otevře možnost přihlásit se na „ostré“ směny. Ty se konají na předem vytipovaných místech, jež jsou přehledně zanesená do mapy. Každé místo má pak vypsaných několik termínů, kdy je sčítání třeba provést. Konají se vždy od úterka do pátku a v neděli. Jsou rozdělené na dopolední směny od 7 do 11 hodin a na odpolední od 13 do 17. Nedělní jsou o hodinu posunuté.

Čtyři hodiny utrpení

Směny na ne tak frekventovaných místech jsou určeny pro jednoho sčítače, který zaznamenává projíždějící auta v obou směrech. Pokud se jedná o vytížené silnice prvních tříd či dálnice, obvykle jsou přiřazeni sčítači dva. Nejčastěji každý na jeden směr. U nejvíce exponovaných úseků může sčítačů být i více.

Na vlastní kůži jsem si opět ověřil, že směny pro jednoho jsou neuvěřitelně nudné. Pro člověka, pro něhož je mučením i dvouhodinový pobyt na pláži, jsou čtyři hodiny na jednom místě a prakticky bez hnutí utrpením. Čas jako by se zastavil.

Po čtvrthodině to přestane bavit, po půlhodině už nevím, jak bych se zabavil a udržel pozornost. Pomohlo rádio a set oblíbených metalových songů.

Nejpomaleji ubíhala poslední půlhodina. To už jsem nevěděl, jak si sednout a dvakrát jsem obešel auto. Oči neustále tikaly k hornímu okraji aplikace, kde se odpočítává čas do konce směny. Když konečně blikly samé nuly, počítání se automaticky uzavřelo. Poté stačilo jen klepnout na tlačítko, které naměřená data odeslalo ke zpracování. Potřeba bylo udělat i fotografii sčítacího místa.

A jen tak pro úplnost: první směnu jsem absolvoval na Ledečské ulici v Havlíčkově Brodě, u rozvodné stanice před Perknovem. V úterý mezi 13. a 17. hodinou místem projelo přesně 2 125 vozidel. Necelé dva tisíce z toho osobních, přes čtyři desítky cyklistů a jeden traktor.

První hodinu byl provoz do města i z města v rovnováze. Čím dál postupovalo odpoledne, tím víc osobních aut i cyklistů jezdilo z Brodu ven. Zjevně se lidé vraceli z práce a někteří se vydali na projížďku.