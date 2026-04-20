Na sdíleném kole do práce i za zábavou. Ve Žďáře se ale mění provozovatel

Jana Nedělková
  17:22aktualizováno  17:22
Bezmála sto sdílených kol už postupně obsadilo stanoviště po celém Žďáře nad Sázavou. Několik bicyklů má k dispozici i sousední obec Polnička. Třetí sezona bikesharingu ale startuje pod novým provozovatelem. Lidé, kteří byli zvyklí na služby firmy Rekola, se tak nyní sžívají se stroji společnosti Nextbike.

„Stanoviště, jichž je 43, zůstanou zachována tak, jak to lidé znají z minulosti. V sezoně ale může docházet ještě k úpravám,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město). Dodal, že z 98 kol jich 90 připadá na Žďár a osm na Polničku. Dvacítka žďárských bicyklů jezdí na elektropohon.

Žďár na projektu sdílených kol spolupracuje se sousední obcí Polnička. Na snímku žďárský starosta Martin Mrkos (vpravo) a starostka Polničky Marcela Jozífek Grochová. (duben 2026)
Bicykly Nextbike mají osm rychlostí, elektrická verze pak tři. Lidé si jen musí oproti předchozím sezonám nainstalovat jinou aplikaci. (duben 2026)
V nově vypsané soutěži uspěla společnost Nextbike. Její stroje budou Žďárští využívat nadcházející tři sezony. (duben 2026)
„I nadále platí, že první půlhodinu na mechanickém kole mají uživatelé zdarma. U elektrokol cena vychází na korunu padesát za minutu,“ vyčíslil Mrkos.

Aby se však zájemci svezli, musí si stáhnout jinou aplikaci, než jakou používali v uplynulých sezonách. Důvod? Dosavadního provozovatele bikesharingu – firmu Rekola – střídá ve Žďáře poněkud předčasně Nextbike.

S původním dodavatelem byla přitom loni, po roce zkušebního provozu, podepsána smlouva na tříleté období. A po první sezoně byla zrušena. Jeden z účastníků řízení, společnost Freebike, totiž loni napadl tuto veřejnou zakázku u antimonopolního úřadu.

„Rozporovali fakt, že byli ze soutěže vyřazeni. Podle interpretace našich právníků byl důvodem vyloučení fakt, že nepodali správně přihlášku do výběrového řízení. Což oni rozporují,“ objasnil situaci starosta.

Město čeká na verdikt soudu

Antimonopolní úřad k tomu vydal poslední rozhodnutí v prosinci 2025. „Předseda Úřadu potvrdil uložení zákazu plnění smlouvy, která byla uzavřena před uplynutím lhůty pro podání námitek,“ vysvětlil Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Doplnil, že proti uvedenému rozhodnutí byla podána žaloba ke Krajskému soudu v Brně. „Soud bude tedy posuzovat, zda rozhodnutí Úřadu a jeho předsedy byla vydána v souladu se zákonem,“ zmínil Švanda.

Že se město chce soudit, potvrdilo i vedení Žďáru. „Žijeme v právním státě, takže si teď počkáme na verdikt soudu,“ konstatoval Mrkos s tím, že zatím se tedy nedá hovořit o tom, zda radnice udělala v soutěži chybu, ani o škodě, jež tím městu vznikla.

Právě na tu upozorňuje opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018). „Ve Žďáře se nepodařilo výběrové řízení i přes vysoké náklady realizovat v souladu se zákonem. Městu tak vznikla další škoda přesahující 200 tisíc korun v souvislosti s novým řízením nařízeným ÚOHS,“ vyjádřil se Havlík.

Žďárští se rozhodli na závěr soudu nečekat. „Než by celý proces skončil, minimálně tato sezona by byla bez sdílených kol. Což jsme nechtěli. Původní smlouvu jsme proto zrušili - a vše vysoutěžili znovu,“ osvětlil starosta s tím, že nové „výběrko“ vyhrála právě firma Nextbike.

Komplikace jsou i v jiných místech

„Co se stane s kauzou účastníka, který soutěž napadl, ale nového výběrového řízení se už nezúčastnil, je příběh na nadcházející měsíce až roky. Veřejnost ale uživatelsky nijak neovlivní,“ ujistil Mrkos. Dodal, že Žďár není první město v kraji mající skrze námitku účastníka řízení ohledně sdílených kol komplikace.

Podobný problém řešila v minulosti například Třebíč. Tam firma Freebike městu vytýkala, že požadavek na sedmistupňové převodovky, včetně možnosti použití starších kol, zvýhodňuje dosavadního provozovatele – Nextbike. ÚOHS ale dal loni za pravdu městu. Potvrdil, že zadavatel má právo formulovat technické podmínky dle svých potřeb, neomezujeli tím hospodářskou soutěž.

„Od začátku jsme hájili právo města na kvalitní a komfortní službu pro veřejnost. Nejde nám o zvýhodnění nikoho, ale o to, aby se po Třebíči dobře jezdilo i lidem, kteří nejsou zdatní cyklisté,“ řekl k tomu starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Žďárské mechanické bicykly mají osm rychlostí, elektrické tři. „O údržbu se bude starat náš pracovník s autem, který bude bicykly od pondělí do pátku rozvážet, aby jich bylo na všech místech dostatek,“ ujistil Roman Toman z firmy Nextbike, jejíž bicykly brázdí ulice třeba v Třebíči a Pelhřimově. „S rozvážením kol jsme tu začali v neděli 12. dubna. Nejprve jsme zamířili do Polničky, kde jsme už po deseti minutách měli první dvě výpůjčky,“ uvedl Toman.

Skoro 66 tisíc jízd za rok 2025

Radnice hodnotí službu jako oblíbenou. U minulého dodavatele byl Žďár jeho druhým nejúspěšnějším městem. „Měli tu 8 200 registrovaných uživatelů. Ti v roce 2025 uskutečnili téměř 66 tisíc jízd,“ doplnil Mrkos.

Také starostka Polničky, Marcela Jozífek Grochová, považuje bikesharing za přínos. „Lidé kola využívají jak pro cesty do práce, tak za kulturou a zábavou,“ popsala starostka.

Náklady na nadcházející tříletý provoz kol vychází na přibližně 3,5 milionu korun, podíl Polničky činí téměř 160 tisíc. Žďárská opozice ale upozorňuje na to, že služba cílí hlavně na návštěvníky města a mladší obyvatele.

„Zatímco u alternativní MHD se cestující podílí na ceně jízdného asi dvaceti procenty, u sdílených kol je prvních 30 minut zdarma. Takové nastavení je nespravedlivé,“ soudí Havlík.

