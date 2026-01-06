Brod posoudí nabídky na zavedení sdílených kol, vedení města je zdrženlivé

Vedení Havlíčkova Brodu posoudí nabídky firem nabízejících zavedení systému sdílených jízdních kol ve městě. Brod je posledním okresním městem Vysočiny, které tuto službu ještě nemá. Několik firem by ji rádo zavedlo. Radnice je však spíše zdrženlivá, službu považuje za příliš nákladnou a zbytečnou.
„Několik nabídek nám skutečně přišlo. Posoudí zastupitelé. Pokud naznají, že tato služba je potřebná, uspořádáme klasickou veřejnou soutěž,“ informoval starosta města Zbyněk Stejskal (ODS), sám náruživý cyklista.

Vedení města při tom nezakrývá, že v tuto chvíli není sdíleným kolům příliš nakloněno nakloněno. Opírá se při tom hlavně o odhady nákladů a dotaci, kterou by město sdílená kola muselo podpořit.

Se sdílenými koly Brod vyčkává, na šlapání do pedálů je město kopcovité

„Byla by to obrovská dotace za velmi malý benefit,“ tvrdí Stejskal. Podle něj by občanům, pokud už by radnice ty peníze mělo vydat, více pomohlo jejich investování do městské hromadné dopravy. „Ta má už nyní velmi vysokou úroveň,“ říká starosta.

Radnice dosud nemá k dispozici úplně přesné vyčíslení, na kolik by ji zavedení sdílených kol vyšlo. Odhady ale hovoří o částce kolem 50 korun na jednu výpůjčku.

„Pokud by kolo využil student na cestu od nádraží ke stavební škole, což je asi 800 metrů, a mělo by to město přijít na 50 korun, považoval bych to za hodně přehnané,“ vyjádřil se Zbyněk Stejskal.

Kdo by služby vlastně využil?

Otazníky vidí vedení města i v tom, kdo by službu využíval. Dá se předpokládat, že by to byli právě hlavně studenti a mladší ročníky. A jednalo by se převážně o cesty po rovině podél řeky.

Kdo pravidelně dojíždí do práce, obvykle bydlí na sídlištích na kopcích nad řekou, případně v okrajových částech Brodu. A místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) se obává, že právě tuto skupinu by sdílená kola neoslovila.

„Na kolo bychom tím nedostali ty skupiny lidí, které bychom na něj dostat chtěli nejvíce,“ podotkla.

Že by při odmítnutí sdílených kol zůstal Brod jediným okresním městem na Vysočině, které tuto službu nenabízí, si starosta Stejskal nic nedělá. „Argument, že když je to jinde, musí to být i v Brodě, pro nás rozhodně není relevantní,“ vzkázal.

Žďár ve sněhu a mrazu zahájil sezonu sdílených kol. Elektrických letos přibylo

Zastupitelé se sdíleným kolům budou věnovat na některém ze svých příštích jednání. Nezávisle na tom ale vedení města pracuje s nově vytvořeným cyklogenerelem, který ukazuje jiné cesty, jak cyklistickou dopravu ve městě podpořit. Za hlavní radnice považuje zřizování bezpečných cyklostezek a cyklotras, které budou mít ucelenou koncepci, cíleně propojí různé části města a budou na sebe navazovat.

