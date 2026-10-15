Sdružení Krajina bude na konci října sázet stromy u Maršovic, lidé mohou pomoci

U Maršovic ve Žďárských vrších mohou lidé 31. října pomoci vysázet okolo 70 stromů. Převážně ovocné stromy pak budou lemovat cestu mezi poli na Pohledec u Nového Města na Moravě. Jak ČTK řekla Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina, které sázení pořádá, na akci jsou domluvené stromky místních odrůd.
Dobrovolnické výsadby stromů pořádá spolek Sdružení Krajina už skoro 30 let. "Chceme do otevřené zemědělské krajiny vracet prvky, které v ní dříve bývaly běžnou součástí. Stromy dokážou krajinu rozčlenit, poskytnout úkryt zvířatům, nabídnout potravu a zpříjemnit cestu lidem," uvedl ředitel Tomáš Blažek.
Cesta z Maršovic na Pohledec je součástí naučné stezky Po stopách posledního vlka. Vede mezi dvěma velkými poli, v létě tam bývá výheň. Na sázení poslední říjnovou sobotu zve spolek veřejnost včetně rodin s dětmi, aby si lidé k místu a krajině vytvářeli vztah. Dobrovolníci se sejdou v 9:30 na cestě nad Maršovicemi, kam se dostanou po žluté turistické značce na Studnice.
Výsadby stromů jsou jednou z aktivit Sdružení Krajina, které se zabývá především údržbou cenných luk kosením a pastvou ve Žďárských vrších. Před rokem s pomocí dobrovolníků spolek sázel ovocné stromy u Daňkovic.
Stromy u cest budou přibývat i jinde na Vysočině. Příští měsíc mohou dobrovolníci pomoci vytvořit Alej svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Alej čítající 90 stromů budou sázet v sobotu 14. listopadu v lokalitě U Křížku na Skalce. Akci spolu s městem pořádá Nadace Partnerství.
Jihlavské Muzeum Vysočiny v příštím týdnu připomene den stromů, který připadá na 20. října. V úterý uspořádá botanický workshop pro děti a ve čtvrtek botanickou vycházku parky ve městě.