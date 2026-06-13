Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně

Sdružení Krajina, které se stará o kosení a spásání cenných luk především ve Žďárských vrších, si pořídilo koně. Zatím na pastvinách mělo ovce a poníky, nyní k nim přidalo starší kobylu plemene hafling. Kromě toho, že bude pomáhat s vypásáním, poslouží jako jezdecký kůň pro děti, které ochráncům přírody pomáhají. Kvůli pokrytí nákladů spojených s péčí o tohoto koně a jeho výcvikem pořádá sdružení veřejnou sbírku.
Poníků teď má sdružení 12. "Naši shetlandští poníci jsou skvělí pomocníci při údržbě krajiny, ale vyžadují také pravidelnou péči, kterou obvykle zajišťují naši lidé. Nedávno se o poníky začaly hezky starat i děti ze základní školy Na Radosti ze Žďáru nad Sázavou," uvedl ředitel sdružení Tomáš Blažek. Doplnil, že jak přibývaly zkušenosti, začal být mezi dětmi zájem i o to se na koni také svézt, což má u poníků své limity, především co se týče váhy jezdce.
Do hledání koně vhodného i pro jezdectví se zapojila jedna ze žákyň školy. Výběr padl na plemeno malých koní hafling s bílou hřívou, pověstné odolností, přátelskou povahou a schopností žít celoročně venku. Sdružení získalo starší kobylu Lucy, která předtím nebyla v nejlepších podmínkách. Teď potřebuje odpovídající zázemí, vybavení, péči a výcvik. Ve veřejné sbírce by sdružení chtělo na rozjezd projektu vybrat 180.000 korun.
Sdružení Krajina udržuje spásáním přibližně 30 hektarů pozemků a na zhruba 140 hektarech podmáčených luk zajišťuje kosení trávy. Zabývá se také budováním tůní, vysazováním stromů či výrobou osiva pro louky na Vysočině. Do péče o přírodu se snaží zapojit veřejnost. Sdružení bylo založené v roce 1997, sídlí v Počítkách u Žďáru nad Sázavou.