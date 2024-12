Se SeneCurou už Žďár nepočítá, hledá nové možnosti pro stavbu seniorcentra

„Bohužel nevidíme světlo na konci tunelu. Vleklé spory společnosti s bývalým generálním dodavatelem neberou konce. SeneCura nekomunikuje, na stavbě se dlouho nic neděje, takže se musíme do něčeho pustit sami,“ zhodnotil situaci žďárský starosta Martin Mrkos.

Ve hře je jak možnost, že město vybuduje vlastní pobytové zařízení, tak třeba i varianta, že by navázalo spolupráci s nějakým soukromým, ale zároveň i spolehlivým poskytovatelem sociálních služeb.

Celý záměr je však podle Mrkose teprve v počátcích. Žďár o něm zatím jednal například se zástupci Kraje Vysočina a vznikl rovněž „městský“ projektový tým, který se bude na přípravě záměru podílet. Starosta také uvedl, že žďárská radnice je případně ochotná na výstavbu domova poskytnout své pozemky, konkrétní vytipované lokality však zatím uvádět nechtěl.

Areál někdejší praktické školy a internátu v Komenského ulici získala SeneCura od Kraje Vysočina již v roce 2016, a to za 24,3 milionu korun. Ke slavnostnímu zahájení stavby pak došlo v září 2020. Cílem bylo vybudovat moderní areál pro seniory i osoby trpící demencí či Alzeheimerovou nemocí, a to s kapacitou 132 lůžek, zařazených do krajské dotační sítě. Součástí centra měla být celá řada vymožeností - od kadeřnictví přes fitness centrum až po kapli nebo terapeutickou zahradu.

Dokončení SeniorCentra bylo původně avizováno na jaro 2022, tento termín se však od té doby již několikrát odsunul. Podle prohlášení nadnárodní skupiny SeneCura jsou na vině průtahů především potíže jejího bývalého exkluzivního a výhradního partnera pro oblast dalšího rozvoje a výstavby, společnosti Urban Survival. Ta se loni ocitla v úpadku a je s ní vedeno insolvenční řízení. Osud žďárského SenioreCentra tak zůstává nejasný.