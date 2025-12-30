Zastupitelé odmítli změny územního plánu, nové sídliště se patrně stavět nebude

V Havlíčkově Brodě mohlo vzniknout další nové sídliště. Budovat ho chtěla společnost vlastnící příslušné pozemky na konci Strojírenské ulice poblíž průmyslových areálů známých jako Plastimat a Zetor. Jenže ze záměru nejspíš nic nebude. Zastupitelé odmítli zahájit proces změny územního plánu.
Ty pozemky jsou rozlehlé. Celkem dají dohromady plochu okolo 47 tisíc metrů čtverečních, tedy 4,7 hektaru. Z jihu je lemuje řeka Sázava, ze severu železniční trať z Brodu na Pardubice a areál bývalého Zetoru. Na východě parcely sousedí s areálem někdejšího Plastimatu a Strojírenskou ulicí.

Zdejší pozemky jsou zařazené do kategorie zemědělské půdy. Žadatel by z nich chtěl udělat parcely pro obytnou zástavbu venkovskou, což bývají nejčastěji rodinné domy, městskou smíšenou, kam zase spadají bytovky a drobné komerční provozovny, a také na plochu veřejné zeleně.

Projekt na výstavbu sídliště připravila společnost H3 ateliér. Firma vlastní areál bývalého Plastimatu i takřka veškeré pozemky mezi Zetorem, železniční tratí a řekou.

Stojí za ní známý brodský podnikatel Roman Stryk. V minulosti vlastnil mnoho firem, největší z nich byl Ross Holding, což byla v podstatě developerská a stavební firma zaměřená na bytové, ale i průmyslové projekty. Pro její úspěchy získal Stryk ocenění Podnikatel roku 2008 na Vysočině. Jen o čtyři roky později však firma skončila v insolvenci. Podle svého vedení doplatila zejména na neproplacené zakázky v Rusku.

„Jedná se o lokalitu nedaleko řeky Sázavy, která nabízí příjemné místo pro bydlení. Občané zde najdou klid a zároveň dostupnost veškerých služeb,“ uvedla firma v žádosti o změnu územního plánu.

Vyzdvihla turistickou cestu procházející lokalitou, zmínila i propojení pro pěší na volnočasovou lokalitu Plovárenská.

Čechovka ukázala nefunkčnost

V žádosti firma rovněž slíbila odclonění bytové zástavby od průmyslových provozů. Komfort má zajistit izolační a okrasná zeleň. „Plánové jsou zde dva koncepty bydlení, bydlení v bytových domech a v rodinných domech,“ dodal Stryk, jenž je pod žádostí podepsán.

Podle něj projekt nijak nezasáhne do lokálního biokoridoru ani do záplavového území.

Jenže brodští zastupitelé to celé vidí zcela opačně. Propojení průmyslové výroby a bydlení se jim ani trochu nezamlouvá. „Je tu velká průmyslová zóna, do které násilně vtlačíme bydlení. To bude průmyslovou zónu extrémně limitovat,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Lidé ve Žďáru nesouhlasí se stavbou městské bytovky. Chtějí mít klid

„Spojení průmyslové zóny a bydlení už se ukázalo jako nefunkční v Čechovce. Neustále tam jsou třenice,“ zmínila i zastupitelka Helena Siwková (ANO) příklad ze svého bydliště.

V Čechovce vyrostly nové bytové domy v těsném sousedství bývalých kasáren, které už roky slouží pro podnikání. Mimochodem, tento projekt dělal právě Roman Stryk a společnost Ross Holding, která pozemky získala po převodu armádního majetku na město. Bránit své podnikání na zastupitelstvo přišli i podnikatelé, kteří prostor bývalého Zetoru využívají.

„Areál slouží pro lehkou průmyslovou výrobu, může tam být i dost hluk. Byla by škoda, aby bytová výstavba v těsném sousedství omezila výrobu a využití prostor,“ zdůraznil nynější vlastník a pronajímatel areálu Antonín Urban s tím, že domy by od průmyslové výroby byly jen 50 metrů.

Ponechat vše tak, jak funguje nyní

Negativní stanovisko přišel podpořit i Tomáš Králíček, šéf společnosti AB Jet, která se v bývalém Zetoru zabývá obráběním pro strojírenskou výrobu, svařováním a řezáním.

„Máme tři haly, zaměstnáváme padesát lidí, máme plány na rozšíření a nábor dalších lidí. Chtěli bychom ponechat průmyslovou zónu tak, jak dnes funguje,“ prohlásil.

Brodské zastupitele na zamýšleném projektu společnosti H3 ateliéru zarazila ještě jedna věc. Tou bylo dopravní řešení. V podstatě totiž firma nenabídla žádné. Žadatel počítal pouze s využitím Strojírenské ulice. Ta je nyní od bývalé vrátnice Zetoru v jeho majetku včetně mostu přes železnici.

Obyvatelé sídliště odmítají novou bytovku. Kde si budou hrát děti? píší na zdi

„Je to jediná ulice, která navíc není v dobrém stavu. Vybudovat do míst případného sídliště druhou komunikaci ani nikdy v budoucnu nebude možné. Už nyní je výjezd na Žižkovu ulici u nákupního centra Albert přeplněný,“ upozornil Václav Hlaváč (SNK – Společně pro Brod).

„Už teď je na tom doprava kvůli množství obchodů a nákupních center špatně. A měli by se ještě přidat obyvatelé sídliště? Pokud bychom zde hledali nové řešení, bylo by hodně složité,“ přidal se s výtkami i Ondřej Rázl (KDU-ČSL).

Ruku nezvedl jediný zastupitel

Mezi zastupiteli se rovněž šířila obava, aby se vlastník pozemků i přístupové komunikace nechtěl po dokončení projektu zbavit silnice i mostu a převést je na město. „Existuje tu takové riziko,“ připustil Stejskal. Vedení radnice to v současném stavu odmítá. Silnici i most je třeba za desítky milionů opravit a to si na bedra vzít nechce.

Po více než půlhodinové diskusi tak nebylo překvapení, jak hlasování dopadlo. Pro zahájení procesu změny územního plánu nezvedl ruku ani jeden zastupitel. Nové sídliště u průmyslové zóny v Havlíčkově Brodě tak – alespoň prozatím – vznikat nezačne.

Areál Zetoru v Brodě s novým majitelem po letech chátrání opět ožije

V poslední době je to v Havlíčkově Brodě už několikátý takto velký projekt na zastavění větší lokality novým sídlištěm. Žádosti o zahájení procesu změny územního plánu už zastupitelé vyhověli v případě louky pod sídlem profesionálních hasičů v Humpoleckém ulici i v případě proměny brownfieldu bývalého Amylonu v ulici U Panských.

Zelenou dostal i projekt na bytovou výstavbu ve Špitálském dvoře pod Vysočany u řeky Šlapanky nebo bytového domu na Žižkově.

