Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Tomáš Blažek
  14:32aktualizováno  14:32
Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou na osadu Dobrá Voda. Došlo zde k vážným i smrtelným haváriím.

Cestáři z Ředitelství silnic a dálnic už otevřeli pro provoz vlastní silnici I/23 u Dobré Vody, odbočku k osadě ještě dokončují. „Práce se nyní soustřeďují na úpravu vedlejší komunikace, která se silnicí I/23 tvoří křižovatku,“ uvedl mluvčí vysočinského ŘSD Jiří Veselý.

Kompletně celá nová křižovatka včetně odbočky bude podle Veselého zprovozněna nejpozději během listopadu.

Silničáři už pustili hlavní provoz do předělávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody. Byla zde riziková nepřehledná křižovatka. (srpen 2025)
„Křižovatka na horizontu je pryč, zdá se to dobré. Co jsme požadovali změnit, bylo splněno,“ řekl mrákotínský starosta Miroslav Požár. „Přes letní dva tři měsíce v tom místě byla každých čtrnáct dní nehoda – většinou pomačkané plechy, třeba motorka v příkopu, kdy se nic moc nestalo, ale byly tam vedle toho i smrtelné havárie,“ konstatoval Požár.

Silnice mezi Krahulčím a Mrákotínem má podle něj i dál své nebezpečné zákruty, ale jejich úpravy jsou vizemi do budoucna. „Je nám jasné, že to všechno si bude žádat někdy další velké peníze, ale za tohle, co se teď podařilo, se patří poděkovat,“ pověděl Požár.

Křižovatka bude víc v rovině

Silnice I/23 vede kolem letoviska Dobrá Voda v prostoru upravované křižovatky nyní nově v zářezu hlubokém až 4,5 metru.

„Svahy, které ji lemují, jsme zpevnili kamenivem a vybudovali odvodnění. Na vozovku hlavní trasy jsme upotřebili dva tisíce tun asfaltové směsi, což představuje přibližně 130 nákladních vozidel,“ dodal mluvčí ŘSD Veselý.

Práce nyní pokračují na úpravě vedlejší komunikace, která bude nově také v zářezu – to je zpřehlednění křižovatky, která nyní bude mnohem více v rovině než před přestavbou.

„Kvůli skalnatému podloží jsme nasadili těžkou techniku. Vedle toho začínáme likvidovat původní silnici a navazující provizorní komunikaci, po které byla dosud vedena doprava. Denně se na stavbě podílí na dvacet dělníků,“ sdělil Veselý.

Křižovatka u Mrákotína byla postrachem motorkářů, brzy bude bezpečnější

Asfaltové vrstvy provizorní silnice budou odfrézovány a terén upraven.

Podle posledního sčítání dopravy místem denně projede na čtyři tisíce vozidel, z toho asi čtvrtinu tvoří nákladní a kamionová doprava.

Přeložka silnice I/23 byla v prostoru křižovatky rozšířena o pruh pro odbočení vlevo na vedlejší silnici k Dobré Vodě. Ta bude ve finále upravena tak, že bude navedena k hlavní silnici kolmo. Vybudován bude také asfaltový sjezd k přístupu na zemědělské pozemky.

Práce by měly celkem stát necelých 78 milionů korun bez daně.

Finišují i práce na mostě

Shodně v listopadu by měly být završeny práce také na další investici Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině, kterou je rekonstrukce mostu na 112. km dálnice D1 u Jihlavy. Před týdnem zde již skončila omezení provozu na dálnici, kde byla doprava vedena dvěma zúženými jízdními pruhy ve směru na Brno s maximální rychlostí sníženou na osmdesátku.

Během první etapy stavby, kterou silničáři začali loni v srpnu, byla zrekonstruována polovina mostu, po které je veden jízdní pás směru Praha. „Letos pracujeme na zbytku mostu a přilehlém kolektoru,“ dodal Veselý.

V tomto případě práce stojí necelých 45 milionů korun bez daně.

ŘSD upraví křižovatku u Mrákotína. Není do ní vidět, umírají tam motorkáři

Na konci července silničáři také už obnovili provoz na opraveném úseku silnice I/23 od okružní křižovatky u osady Kasárna po začátek obce Předín. „Opravu se podařilo dokončit přibližně o dva týdny dříve,“ sdělil Veselý.

Práce zde stály 51 milionů korun bez daně. V poslední červencový den byl také uveden do plného provozu zrekonstruovaný úsek silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a městysem Vojnův Městec.

Modernizací nyní prochází odpočívadlo Mikulášov na 95. kilometru dálnice D1, kdy první půli pro směr na Brno plánují zprovoznit ještě před koncem letních prázdnin.

Vedle dalších komplikací na silnici I/38 pokračuje oprava mostu v Rančířově, která by měla trvat tři měsíce. Provoz je zde nyní řízen kyvadlově, protože silničáři začali po polovinách pracovat na vrchní části konstrukce mostu.





