Silničáři na Vysočině začali rozmisťovat sněhové zábrany, čekají nové sypače

Silničáři na Vysočině začali rozmisťovat sněhové zábrany. U vozovek budou postupně osazené na více než 300 místech, v součtu jich bude přes 45 kilometrů. Počet úseků se zásněžkami bude přibližně stejný jako minulou zimu, sdělil na dotaz ČTK ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) Radovan Necid. Sklady soli mají silničáři plné, do konce letoška dostanou 11 nových sypačů. Dispečerská pracoviště zimní údržby budou v provozu od 1. listopadu.
"Na každém okrese nejprve obsadíme jedno pracoviště a další budeme postupně uvádět do provozu podle aktuálních klimatických podmínek a vývoje počasí," uvedl ředitel. Zimní údržbu zajišťuje KSÚSV na krajských silnicích druhé a třetí třídy i na silnicích první třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Z víc než 4500 kilometrů krajských vozovek se v zimě neudržuje 275 kilometrů.
S rozmisťováním vodicích tyčí a sněhových zábran budou silničáři pokračovat i v příštím měsíci. "V současné době ještě provádíme práce v rámci běžné údržby silnic a zároveň čekáme na souhlas vlastníků pozemků, na kterých mají být zábrany osazeny," uvedl Necid. Zásněžky měly v rizikových úsecích silnic podle něj význam i v zimách, kdy nebylo mnoho sněhu. Když napadne čerstvý lehký sníh a fouká vítr, pomáhají omezit tvorbu sněhových jazyků a závějí.
Ve skladech má krajská správa okolo 23.000 tun soli. Drtě na posyp ještě naváží, jejich zásoby se dají průběžně doplňovat. "Na dodávky soli máme uzavřenou víceletou smlouvu, díky níž máme její cenu zajištěnou. U inertních posypových materiálů jsme zároveň nezaznamenali žádné výraznější zdražení," uvedl ředitel k cenám posypových materiálů.
Silničáři na Vysočině mohou vyjet se 137 sypači, mají i několik desítek traktorů s radlicemi, sněhové frézy a šípové pluhy. "Technický park průběžně modernizujeme," uvedl Necid. Letos správa dostala sedm nových traktorů s čelním pluhem a radlicí a očekává 11 nových sypačů. Při zimní údržbě spolupracuje i s jinými subjekty, pokud je to potřeba. "Každoročně uzavíráme desítky smluv, které se týkají zejména nasazení traktorů s radlicemi a zajištění vyprošťovacích prací," doplnil ředitel.
Minulou zimu stálo prohrnování a sypání silnic na Vysočině přes 300 milionů korun. Krajští silničáři uvedli, že to pro ně byla zatím nejdražší zimní sezona.