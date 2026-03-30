Silničáři na Vysočině žádají kraj o 81 milionů navíc, hlavně kvůli dražší zimě

Silničáři na Vysočině požádali kraj o navýšení příspěvku o 81,4 milionu korun. Částka se z větší části týká vyšších nákladů na zimní údržbu a na opravy vozovek po zimě. Uvedli, že víc peněz potřebují také kvůli zvýšení personálních nákladů. Krajská rada dnes doporučila zastupitelům kraje příspěvek navýšit. Novinářům to řekl hejtman Martin Kukla (ANO).
"Věřím, že to projde," řekl hejtman. Nejbližší zasedání krajského zastupitelstva bude 20. dubna.
Na opravy výmolů a děr na silnicích by podle žádosti projednané krajskou radou mohla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny dostat navíc deset milionů korun. Na zvýšené náklady zimní údržby pak zhruba 45 milionů korun.
Sypání a prohrnování silnic v poslední zimě bylo podle krajských silničářů dražší kvůli počasí s výraznými výkyvy teplot, s mrznoucími mlhami, mrholením a mrznoucím deštěm.
Náklady na údržbu krajských silnic druhé a třetí třídy v letošním prvním čtvrtletí byly podle údajů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 169,7 milionu korun, zatímco průměr v předchozích letech byl okolo 124 milionů korun. Opravy výtluků ve vozovkách budou podle silničářů stát 57 milionů korun, v porovnání s předchozími roky to bude víc o deset milionů korun.
Údržba silnic na Vysočině v poslední zimě bude celkově podle předpokladu krajských silničářů stát 280 až 300 milionů korun. O rok dříve to bylo 251,7 milionu korun.
Na Vysočině kraji patří přes 1600 kilometrů silnic druhé třídy a 2900 kilometrů silnic třetí třídy. V letošním krajském rozpočtu jsou pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny vyčleněné 2,4 miliardy korun. Kromě údržby krajské sítě tato částka zahrnuje náklady na souvislé opravy vozovek a silničních mostů.