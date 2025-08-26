Na Vysočině roste počet meteostanic u silnic, kraj je umístí i ke „trojkám“

Martin Vokáč
  13:42aktualizováno  13:42
Už to není jen výsada dálnic a těch nejvytíženějších páteřních komunikací. Také u silnic nižších tříd se prakticky po celé Vysočině začínají objevovat meteorologické stanice. Jde o menší automatická zařízení, jež správcům silnice odesílají data o aktuálním počasí. Kraj Vysočina nově osadí tato zařízení na další tři místa.

„Z krajského rozpočtu uvolníme sedm milionů korun pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, která nové meteostanice pořídí a nainstaluje. Data budou shromažďovat z úseků u silnic u Křemenice, Herálce a Nové Bukové,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Konkrétně půjde v případě Herálce na Žďársku o silnici druhé třídy číslo 350 a lokalitu Kocanda. U Nové Bukové na Pelhřimovsku bude meteostanice stát u silnice 112 z Horní Cerekve. Poblíž Křemenic na Havlíčkobrodsku ji nechá kraj instalovat dokonce u silnice třetí třídy protínající Železné hory z Libice nad Doubravou do Trhové Kamenice.

Jedna z celkových čtyř desítek meteostanic sloužících výhradně pro správce komunikací na Vysočině stojí už delší dobu na kopci u Štoků na Havlíčkobrodsku. Zdejší úsek hlavního tahu I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem patří hlavně v zimě k nejproblémovějším.
Jedna z celkových čtyř desítek meteostanic sloužících výhradně pro správce komunikací na Vysočině stojí už delší dobu na kopci u Štoků na Havlíčkobrodsku. Zdejší úsek hlavního tahu I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem patří hlavně v zimě k nejproblémovějším.
Jedna z celkových čtyř desítek meteostanic sloužících výhradně pro správce komunikací na Vysočině stojí už delší dobu na kopci u Štoků na Havlíčkobrodsku. Zdejší úsek hlavního tahu I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem patří hlavně v zimě k nejproblémovějším.
Jedna z celkových čtyř desítek meteostanic sloužících výhradně pro správce komunikací na Vysočině stojí už delší dobu na kopci u Štoků na Havlíčkobrodsku. Zdejší úsek hlavního tahu I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem patří hlavně v zimě k nejproblémovějším.
7 fotografií

Všechny tři nové meteostanice mají začít fungovat do června příštího roku.

Na Vysočině je v současné chvíli rovných 40 podobných meteohlásek. Obvykle vypadají jako obyčejný sloup u silnice. Jsou ovšem osazeny čidly a senzory, často mají na vrchu kamery. Ve většině případů jsou propojené i s čidly přímo ve vozovce. Ze čtyřiceti meteohlásek jich třicet provozuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Osmnáct jich je podél vysočinského úseku dálnice D1, zbylých dvanáct u silnic první třídy. Kraj Vysočina těchto meteostanic dosud nechal instalovat deset.

Data o teplotě či vlhkosti v reálném čase

Pro správce silnic představují klíčový nástroj pro řízení zimní údržby. V reálném čase poskytují data o teplotě, vlhkosti, množství srážek nebo o stavu vozovky. „Díky těmto údajům je možné lépe plánovat zásahy zimní údržby, a tím zvyšovat bezpečnost silničního provozu i efektivitu vynaložených prostředků,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

„Stanice jsou obvykle osazeny anemometry, teploměry, vlhkoměry, kamerami, atmosférickými i vozovkovými senzory. Dodávají data o teplotě vzduchu, vlhkosti, intenzitě srážek, rychlosti a směru větru, dohlednosti i stavu povrchu vozovky,“ doplňuje Jiří Veselý, regionální mluvčí ŘSD.

S opravou silnice na Havlíčkobrodsku se postaví i automatická meteostanice

Jak dodává, data slouží k přesnému zjištění povětrnostní situace v místě umístění meteohlásky. Proto jsou meteostanice záměrně instalovány na taková místa, kde dochází k extrémnějším jevům, jako jsou ledovka či častější prudké srážky. Zároveň je zařízení umístěno v místech s vyšší intenzitou dopravy.

Aktuální data z meteostanic se dostávají k dispečerům zimní údržby na příslušná cestmistrovství správy a údržby silnic či dálnic. Ti potom mohou při zimní údržbě do konkrétních míst poslat sypače přednostně, případně dokonce s předstihem. Údaje z meteostanic rovněž mohou silničáři zohlednit v dlouhodobějších plánech.

„Máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Systém je plně automatizovaný a napájený solárními panely, datový přenos zajistí nejmodernější dostupná technologie,“ říká Martin Jakubec, provozní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV).

Kraj s instalací začíná, ŘSD má téměř hotovo

Jedna meteostanice vyjde přibližně na dva miliony korun, přičemž životnost systému odborníci odhadují na nejméně dvacet let. S podobnými čísly kalkuluje i ŘSD.

Síť krajských silničních meteostanic se teprve začíná rozrůstat. Zatím jich je v provozu deset, v budoucnu jich má ale podstatně přibýt. „Naše analýza z března roku 2022 vytipovala 57 stanic, z toho 11 z nich jako prioritních,“ uvedl ředitel KSÚSV Radovan Necid.

Právě tři nově pořizované stanice jsou v seznamu jedenácti prioritních hlásek. „Po dohodě se zřizovatelem, tedy Krajem Vysočina, bude krajská správa každý rok dávat automaticky do rozpočtu tři nové stanice,“ doplnil Necid.

Naopak síť stanic ve správě ŘSD na Vysočině je už takřka kompletní. „Aktuálně je v tendru instalace meteohlásky v blízkosti pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina na silnici I/19 u Rozseče nad Kunštátem,“ informoval mluvčí Jiří Veselý. Na nejbližší období ale bude poslední. „Instalaci dalších meteostanic v nejbližším výhledu v plánu nemáme,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Padesát měst a obcí Plzeňského kraje má úsporné osvětlení od ČEZ, nejvíce z ČR

Desetina měst a obcí Plzeňského kraje využívá úsporné veřejné osvětlení od ČEZ ESCO. Staré výbojky vyměnilo za LED svítidla 50 měst a obcí, což je nejvíce ze...

26. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Stonařov plánuje modernizovat svoji expozici o meteoritech

Stonařov na Jihlavsku připravuje modernizaci svého muzea meteoritů. Vzniklo v roce 2012 společně s několika dalšími v regionu. Je o něj zájem. Podle...

26. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Když ve Škodovce mění směny, nepřejdeme cestu. V Solnici začala dostavba obchvatu

V Solnici na Rychnovsku dnes slavnostně začala stavba severozápadního obchvatu města za 326 milionů korun včetně daně. Přeložka silnice I/14 vyvede z centra především kamiony a auta zaměstnanců ze...

26. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud...

26. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kapky na kameni: Silné příběhy českých a slovenských žen

26. srpna 2025  15:12

Radnice Prahy 1 nechala instalovat první značku zakazující vjezd elektrokoloběžek. Blíží se jejich soumrak?

Praze 1 už došla trpělivost s nebezpečnou jízdou koloběžkářů. V centru metropole se objevil první zákaz, kam tato elektrická vozítka nemohou. Podobně se, nejen Praha, vypořádala v minulosti s vozítky...

26. srpna 2025  15:03

Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

26. srpna 2025  14:57

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Kněží ze dvou třebíčských farností mají od srpna jiná působiště

Po letech působení se s věřícími ze svých farností loučí kněží Vojtěch Loub z třebíčského kostela Proměnění Páně v Třebíči a Jiří Dobeš od sv. Martina v centru stejného města. Mají nová působiště.

26. srpna 2025  14:40

Filip Šejvl: „Sekundární bydlení? Neřešte design kuchyně, ale kam půjdete na kafe nebo lyžovat.“

26. srpna 2025  14:18

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nový Jičín nechá opravit silnici do Kojetína, první etapa začne v polovině září

Město Nový Jičín nechá opravit silnici vedoucí do místní části Kojetín. Protože oprava bude finančně náročná, rozdělilo ji do čtyř etap. První etapa začne v...

26. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu...

26. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.