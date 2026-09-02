Pelhřimov postavil novou silnici do průmyslové zóny, kamiony na ni ale nesmějí

Autor: ned, vok
  8:52aktualizováno  8:52
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie4

Pelhřimov má novou silnici do průmyslové zóny. Má jen jedinou vadu, kvůli nevyhovujícímu železničnímu přejezdu na ni nemohou kamiony a široká vozidla. | foto: Městský úřad Pelhřimov

Větší bezpečnost i plynulost dopravy si slibují Pelhřimovští od nové propojky mezi tamní průmyslovou zónou Lhotka a silnicí třetí třídy směrem na Vokov. Zvláštností je, že na silnici zatím nemohou vjíždět kamiony.

Komunikaci, která doplnila dosavadní jediný přístup do lokality přes místní komunikaci K Silu, otevřeli v druhé polovině srpna. O potřebě jejího vzniku se ale přitom hovořilo už dlouhá léta.

„Stojí za tím ovšem dlouhé roky příprav, výkupy pozemků, projektování, a hlavně celá řada jednání s dotčenými orgány a správci sítí,“ zdůvodnil časovou náročnost akce pelhřimovský starosta Ladislav Med.

V průběhu tohoto procesu se podle něj navíc ukázalo, že novou silnici lze využít rovněž pro propojení vodárenských soustav. „To je další významný přínos investice. Neřešíme tedy pouze dopravu, ale zároveň vytváříme podmínky pro lepší zásobování vodou a další rozvoj Rynárce,“ doplnil starosta.

Pelhřimov má novou silnici do průmyslové zóny. Má jen jedinou vadu, kvůli nevyhovujícímu železničnímu přejezdu na ni nemohou kamiony a široká vozidla.
Pelhřimov má novou silnici do průmyslové zóny. Má jen jedinou vadu, kvůli nevyhovujícímu železničnímu přejezdu na ni nemohou kamiony a široká vozidla.
Pelhřimov má novou silnici do průmyslové zóny. Má jen jedinou vadu, kvůli nevyhovujícímu železničnímu přejezdu na ni nemohou kamiony a široká vozidla.
Pelhřimov má novou silnici do průmyslové zóny. Má jen jedinou vadu, kvůli nevyhovujícímu železničnímu přejezdu na ni nemohou kamiony a široká vozidla.
4 fotografie

Projekt se potýkal s několika úskalími. Složitým bodem bylo napojení komunikace v blízkosti železničního přejezdu. Právě jeho současné parametry, rozhledové podmínky a způsob zabezpečení výrazně ovlivnily konečnou podobu projektu. A v konečném důsledku vyloučily provoz kamionů, ty po nové propojce jezdit nemůžou.

„Museli jsme hledat kompromis mezi tím, co jsme chtěli, a tím, co nám dovolily předpisy a dotčené orgány. Výsledek nemá úplně všechny parametry, které bychom si představovali, ale je to zásadní krok vpřed. Věřím, že po modernizaci přejezdu bude možné komunikaci dále rozšířit,“ podotkl Ladislav Med. Modernizace přejezdu by se mohla uskutečnit v letech 2029 až 2030.

Nová silniční propojka je dlouhá něco přes půl kilometru. Je stavěna pro vozidla do šíře 2,2 metru, o což se starají reflexní betonové zátarasy. Cena stavby přesáhla 24 milionů korun, z toho více než 17 milionů pokryla státní dotace.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Incident hned na startu školního roku. Někdo se v noci dostal do budovy, děti musely jinam

Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku.

Komplikace hned na startu nového školního roku zaznamenali v Mělníku. V noci na středu tu měl neznámý člověk vniknout do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky. Ve středu je z toho důvodu omezen...

2. září 2026  10:52,  aktualizováno  11:16

Andrův stadion má vynikající trávník, klub ale plánuje rozsáhlou rekonstrukci

Kvalita hřiště na Andrově stadionu je nejlepší možná, uvedla analýza...

Fotbalisté Sigmy hrají na nejlepším možném hřišti. Alespoň to vyplývá z analýzy společnosti ProPitch, která v hodnocení pro Ligovou fotbalovou asociaci udělila pažitu na Andrově stadionu pět hvězd,...

2. září 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Galerie v Ostravě vystaví Duchampův Zelený box i samizdatová alba z Ostravska

ilustrační snímek

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představí od 9. září dvě výstavy ze svých sbírek. Jedna se zaměří na samizdatová alba spojená s neoficiální uměleckou...

2. září 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Kvetoucí pásy pomáhají mladým borovicím ve školkách, ukázala studie

ilustrační snímek

Kvetoucí pásy mohou sehrát důležitou roli nejen v zemědělství, ale také v lesních a okrasných školkách. Podporují přirozené nepřátele škůdců a zvyšují vitalitu...

2. září 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komunální volby 2026: Termín, systém hlasování a chyba, kterou omylem vyřadíte svého kandidáta

Komunální volby začaly i v Přebuzi na Sokolovsku, nejmenším městě ČR, kde...

Během letošního října se v rámci volebního víkendu rozhodne o novém vedení měst a obcí po celé České republice. K urnám dorazí voliči 9. a 10. října 2026, aby svým hlasem zvolili nové zastupitele....

2. září 2026

Tramvajová trať se prodloužila od hotelu International dál dolů k nádraží Podbaba.

vydáno 2. září 2026  10:50

PRAHA 19 - KBELY

PRAHA 19 - KBELY

POHÁDKOVÝ PARK

vydáno 2. září 2026  10:49

Letná

Letná

Důležitá informace.

vydáno 2. září 2026  10:49

Vysočanská Praha 9 (nám. OSN)

Vysočanská Praha 9 (nám. OSN)

V Praze 9 Vysočanech je již několik měsíců opravena ulice Kbelská, dokonce byla obnovena tramvajová zastávka Vysočanská, ovšem jak se na ni dostat když vstupu na přechod brání zapomenutá značka..

vydáno 2. září 2026  10:49

Hygienici provedli na táborech v Olomouckém kraji 70 kontrol, našli 4 nedostatky

ilustrační snímek

Pouze čtyři nedostatky našli hygienici na letních dětských táborech v Olomouckém kraji během letošních prázdnin. Provedli sedm desítek kontrol, zaměřovali se...

2. září 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

Zájem o parkování v novém domě Atom byl malý, město snížilo cenu na polovic

Město Plzeň snížilo ceny parkovacím místo v novém parkovacím domě Atom na...

Po dvou měsících provozu nového parkovacího domu Atom v Sokolovské ulici na Severním Předměstí v Plzni město snížilo cenu za využívání placených parkovacích míst na polovinu. O placené parkování byl...

2. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Odborníci exhumují ostatky Jana Masaryka, má to pomoci objasnit okolnosti smrti

PolicejnĂ­ odbornĂ­ci exhumujĂ­ ostatky nÄ›kdejĹˇĂ­ho ministra zahraniÄŤĂ­ Jana Masaryka

Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při...

2. září 2026  8:44,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.