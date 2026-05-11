Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Martin Vokáč
  9:02aktualizováno  9:02
Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace. Do jejího zavření zbývají poslední dny, ale občané tápou. Stále nevědí, kudy budou jezdit.

„Přišlo nám jen strohé oznámení, že nejspíše 18. května uzavírka začne. Ale stále nemáme vyřešenou dopravní obslužnost. Nevíme, jak budou autobusy jezdit, kudy povedou objížďky, jak se děti dostanou do škol,“ postěžoval si těsně před prodlouženým víkendem starosta Nové Vsi u Světlé Václav Kopic.

Právě Nová Ves u Světlé bude uzavírkou dotčena nejvíc. Světlá nad Sázavou pro ni funguje jako hlavní spádové centrum. Lidé do tohoto města se šesti a půl tisíci obyvateli jezdí do práce, na nákupy i za studiem, zábavou i kulturou. Však je to jen z kopce dolů, zhruba dva kilometry.

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích kaluží. Její oprava je nutná. Ovšem pro obyvatele Nové Vsi se tím uzavře jediná cesta do města.
A právě tyto dva kilometry, od kruhového objezdu ve Světlé nad Sázavou po okraj obce, se uzavřou. Oficiální objížďka zatím stanovena nebyla, ale řešení je prakticky jen jedno. Z Okrouhlice bude osobní doprava vedena po okreskách přes Lučici, Pohleď a Příseku. Větší automobily budou nejspíš směřovány přes Habry či Humpolec.

Dobře – ale co Nová Ves? Pro tu cesta na Okrouhlici nedává smysl. Je to úplně opačným směrem. Místo dvou kilometrů by řidiči najeli dvacet. Pokud tak budou muset autobusy, kompletně to rozhodí všechny jízdní řády, ztratí se návaznost spojů.

Místní si cestu najdou, autobusy nikoliv

„Asi nic jiného nezbyde. Kdo to tu trochu zná, s osobním vozem si najde cestu vždy. Ale autobusy jen tak někde neprojedou,“ přemýšlí starosta Kopic.

Místní podle něj zřejmě začnou jezdit přes les kolem rybníka Ředkovec na Broumovu Lhotu, kde jsou asfaltové silničky. Ti odvážnější to budou zkoušet kratší variantou po polní a lesní cestě na Závidkovice.

Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Jaké řešení se nakonec najde, zatím neví ani Kraj Vysočina, který je investorem rekonstrukce. „Dne 23. dubna bylo předáno staveniště. Zhotovitel nyní projednává možnosti trvalé uzavírky úseku. Přesné termíny ani objízdné trasy v současné době nejsou známé, stále je to v jednání,“ prozradil minulý týden ve čtvrtek náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

„Naposledy se hovořilo o termínu od 18. května a kompletní uzavírce úseku od Světlé až po Novou Ves. Ale řeší se objízdné trasy a potvrzené ještě nic není,“ konstatoval i starosta Světlé nad Sázavou František Aubrecht.

Výtluky, nerovnosti, časté hluboké kaluže...

Rekonstrukce silnice 150 mezi Světlou a Okrouhlicí je pro kraj jednou ze stěžejních úsekových oprav. Komunikace patří mezi páteřní na Vysočině, v blízkosti Světlé nad Sázavou je ovšem ve špatném stavu. Oprava je tu více než nutná.

„Vozovka vykazuje velmi špatný stavebně-technický stav s množstvím výtluků, nerovnostmi a špatným odvodněním. To za deště způsobuje vznik kaluží v úrovni vozovky s možností aquaplaningu,“ vysvětlil Novotný.

Uzavírka bude velkou komplikací hlavně pro obyvatele Nové Vsi u Světlé.

Při rekonstrukci dojde ke sjednocení šířky vozovky na sedm a půl metru. A podle starosty Aubrechta i k drobnému narovnání oblouků a zpevnění podloží. Komunikace dostane i zcela nový povrch. „Zvolená technologie je recyklace za studena,“ přiblížil technické řešení Vladimír Novotný.

Na letošní rok je plánována oprava úseku dlouhého přibližně dva kilometry od Světlé do Nové Vsi. Příští rok by měly práce pokračovat navazující etapou. Totožná oprava čeká asi kilometr a čtvrt dlouhý úsek od Nové Vsi po osadu Dobrá. Investice byla rozdělena právě kvůli tomu, aby zůstal vždy alespoň z jedné strany přístup do Nové Vsi u Světlé.

Letošní úsek by se měl dělat do konce října. Druhá etapa je v plánu na příští rok. Opět by se mělo jednat o kompletní uzavírku v období od jara do podzimu.

Kraj už myslí i na úsek směrem na Ledeč

Ale to není vše. Upírat svou pozornost na silnici 150 chce kraj i nadále. Pomalu začíná připravovat rekonstrukci dalšího úseku ze Světlé nad Sázavou, tentokrát ve směru na Ledeč nad Sázavou. Nový povrch by měla silnice dostat od křižovatky pod světelským náměstím do Mrzkovic, což jsou necelé tři kilometry.

„Začali jsme s projektovou přípravou. Termín stavebních prací zatím není znám,“ řekl Vladimír Novotný.

Na této investici by se měla podílet i Světlá nad Sázavou. „Podávali jsme návrhy na řešení podélného parkování v Sázavské ulici i řešení autobusových zastávek. S předstihem počítáme, že část nákladů kvůli tomu půjde za námi,“ poznamenal František Aubrecht.

