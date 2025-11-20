Kvůli Dukovanům rozšíří silnici u Vladislavi, vede mezi skálou a kolejemi

Tomáš Blažek
  13:32aktualizováno  13:32
Nebezpečná a nehodová silnice I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví se bude modernizovat. Silničáři ji chtějí rozšířit. Stavba by měla začít přípravami v příštím roce, dokončena bude v roce 2027. Jenže rozšíření nebude jednoduché. Z jižní strany zúženého úseku místy těsně přiléhá železnice, ze severní strany je vysoká skála.

Rozšíření frekventovaného tahu od jižních Čech na Brno je nutné. Na silnici se místy bezpečně nevyhnou těžká nákladní vozidla. Proto jsou tam umístěny i dopravní značky, upozorňující na riziko bočního kontaktu. Navíc silnici na vysokém náspu podemílá voda.

„Je tam úzké místo mezi železnicí, silnicí a loukami, místy se bude odtěžovat skála a prostor rozšiřovat. Kvůli sevřenému údolí a protože tam musíme vyřešit odvod vody, která stéká z vrcholů kopců k řece, to bude relativně finančně náročné,“ uvedl Aleš Kratina, šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč - Vladislav nenabízí. Na riziko tu řidiče upozorňuje i neobvyklá dopravní značka.
Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč - Vladislav nenabízí. Na riziko tu řidiče upozorňuje i neobvyklá dopravní značka.
Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč - Vladislav nenabízí. Na riziko tu řidiče upozorňuje i neobvyklá dopravní značka.
Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč - Vladislav nenabízí. Na riziko tu řidiče upozorňuje i neobvyklá dopravní značka.
6 fotografií

Rozšíření a modernizace se bude týkat čtyřkilometrového úseku a bude stát přibližně 420 milionů korun bez daně.

Investice se bude týkat úseku, který začíná u Třebíče před odbočkou ze silnice I/23 na Ptáčov a končí před železničním přejezdem u Vladislavi. Tam posléze na tento modernizovaný úsek naváže budoucí obchvat Vladislavi, zatímco u Třebíče se zase obnovená silnice napojí na připravovaný obchvat Třebíče.

Přednostní alternativní trasa do Dukovan

Tento úsek silnice I/23 se dostal loni v červnu mezi státem preferované dopravní investice související se stavbou jaderné elektrárny Dukovany 2.

Měly by být pro stavbu elektrárny objízdnou návozovou trasou od dálnice D1 přes Třebíč na Dukovany v době, kdy se bude rekonstruovat průtah Třebíčí, nebo když bude v tomto městě mimo provoz Spojovací ulice kvůli stavbě obchvatu. Objízdná „jaderná“ trasa na Dukovany by měla Třebíč míjet přes Vladislav a Číměř.

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Zatímco nyní má silnice Třebíč - Vladislav šířku místy jenom 5,5 metru, po rekonstrukci bude mít standardní šíři 9,5 metru. „Vznikne tam nový podchod, dvě protihlukové stěny a pět opěrných zdí. V rámci úprav budou přestavěny a rozšířeny dvě křižovatky, dnes už bezpečnostně nevyhovující,“ řekl Kratina.

Jednou z křižovatek je odbočka na zmíněný Ptáčov a druhou je odbočka na Hostákov. Vedlejším efektem přestavby silnice bude fakt, že díky ní bude moci být dostavěna cyklostezka mezi Třebíčí a Vladislaví podél řeky Jihlavy, což bude investice města Třebíče a městyse Vladislav. „Tyto dvě dopravní stavby na sebe navazují, protože tam jsou například společné propustky a stavby se musí koordinovat,“ upřesnil Kratina.

Chceme rozšířit obchvat Jihlavy na čtyři pruhy, říká šéf ŘSD na Vysočině

ŘSD má nyní dokončenou dokumentaci pro povolení záměru, do konce listopadu bude podávat žádost o povolení. V první půli roku 2026 by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a na podzim by teoreticky mohla stavba začít. „Bude to mít vliv na celý region, silnice I/23 v tomto úseku působí jako dlouhý špunt, není kapacitní a na mnoha místech bezpečná,“ podotkl Kratina.

Kvůli elektrárně se promění i další úseky

V této části Třebíčska budou další úpravy cest kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2. Dělníci se soustředí na silnici II/399 z Náměště nad Oslavou ke sjezdu na 162. kilometru dálnice D1 u Velké Bíteše.

Součástí budou především úpravy serpentin poblíž zámku v Náměšti nad Oslavou a také stavba obchvatu Jinošova. „Oprava silnice bude stát asi 102 milionů korun bez započtení obchvatu Jinošova. Ten by měl být dokončen asi v roce 2028 a bude stát 180 milionů korun,“ řekl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana.

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

„Tato trasa není určena pro stavbu Dukovany 2 pro nadrozměrné komponenty, ale na přepravu personálu a materiálu,“ upozornil Novotný.

Všechno musí být připraveno do zahájení vlastní stavby Dukovany 2 v letech 2030/2031.

Na Třebíčsku bude součástí investic ještě připravovaný obchvat Slavětic za 350 milionů korun, který se začne stavět příští rok. Práce už začaly na obchvatu Zašovic, značně pokročila stavba obchvatu Brtnice. V roce 2027 začne budování obchvatu Okříšek za půl miliardy korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

Nádraží v Prostějově zavřelo. Jako náhrada je bouda, s budovou má plány město

Na místním nádraží v Prostějově zbourali zchátralé lokomotivní depo. (březen...

Historická budova prostějovského místního nádraží v Prostějově je mimo provoz, cestující namísto ní dostali boudu u nástupiště. Správa železnic s nemovitostí dlouhodobě nepočítala. Od zbourání stavby...

20. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Kraj plný vůní, chutí a zážitků se vám otevře přímo v centru Prahy. Startovat můžete v Husovce

Prodejna Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici 21

Každý kout Česka je unikát. Pro obyvatele naší metropole se takový poklad nachází jen pár minut od centra města.

20. listopadu 2025  14:01

Lidé už mohou ve Frenštátě pod Radhoštěm využívat opravené schodiště na Horečky

ilustrační snímek

Lidé už mohou ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku využívat opravené schodiště vedoucí od parkoviště pod skokanskými můstky k výletnímu areálu Horečky....

20. listopadu 2025  12:29,  aktualizováno  12:29

V sobotu se v Jihlavě uskuteční pátý ročník svatebního veletrhu

ilustrační snímek

V Jihlavě se v sobotu uskuteční pátý ročník Svatebního veletrhu Vysočina. Má propojit snoubence hlavně s regionálními poskytovateli svatebních služeb, kterých...

20. listopadu 2025  12:26,  aktualizováno  12:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mělničtí zastupitelé rozhodnou o nákupu památkově chráněné Žilkovy vily

ilustrační snímek

Mělničtí zastupitelé rozhodnou o nákupu památkově chráněné Žilkovy vily. Město tím chce získat cennou budovu v centru města, která by mohla sloužit kulturním...

20. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Česká společnost pro jakost ocenila osobnosti i organizace, které posouvají hranice kvality v Česku

20. listopadu 2025  13:56

O novém vedení Sokolova se rozhodne v prosinci po krajském zastupitelstvu

ilustrační snímek

Město Sokolov si zvolí nové vedení až poté, co se vyřeší personální situace ve vedení kraje. Po rezignaci hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by měl být...

20. listopadu 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Kvůli Dukovanům rozšíří silnici u Vladislavi, vede mezi skálou a kolejemi

Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč -...

Nebezpečná a nehodová silnice I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví se bude modernizovat. Silničáři ji chtějí rozšířit. Stavba by měla začít přípravami v příštím roce, dokončena bude v roce 2027. Jenže...

20. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Provoz na trati České Budějovice - Plzeň je...

20. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  13:32

Státní zástupkyně podala obžalobu na 14 žen kvůli kuplířství v Irsku

ilustrační snímek

Státní zástupkyně podala obžalobu na 14 žen obviněných z vykořisťování prostitutek v Severním Irsku a v Irské republice. České televizi (ČT) to sdělila státní...

20. listopadu 2025  11:49,  aktualizováno  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bohumínské domácnosti ušetří na teple díky sníženým sazbám od ČEZ Teplárenské

ilustrační snímek

Přibližně 5000 domácností z Bohumína na Karvinsku, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, v příštím roce ušetří. ČEZ Teplárenská, která městu...

20. listopadu 2025  11:49,  aktualizováno  11:49

Liberec zahájil další etapy revitalizace sídliště Ruprechtice, vydá 102 mil. Kč

ilustrační snímek

Liberec zahájil druhou a třetí etapu revitalizace části sídliště Ruprechtice, za obě zaplatí 102 milionů korun. Jde o největší investici města do zlepšení...

20. listopadu 2025  11:48,  aktualizováno  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.