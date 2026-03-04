Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

V depozitu jsou uložené značky vozidel dočasně vyřazených z provozu, za která majitelé nemusí platit povinné ručení.
Možnost skartace takových značek umožnila úřadům obcí s rozšířenou působností legislativa od 1. března. „Cílem opatření je uvolnit přeplněné sklady,“ uvedlo ministerstvo dopravy.
|
Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek
Ve Žďáru nad Sázavou lidé podání žádosti o zachování značek nechali ve spoustě případů na poslední týden. „Dokonce jsme měli minulý pátek mimo úřední hodiny otevřené přepážky, tak, abychom byli až do posledního dne k dispozici,“ zmínil Martinec.
Podané žádosti se týkaly 120 značek pro osobní vozidla a 78 kusů značek pro motocykly. Zbylé byly na nákladní auta, autobusy, traktory a přívěsy. Žadatelé zaplatili správní poplatek 200 korun.
Vyřazené značky úředníci rozstřihují na tři kusy pákovými nůžkami, malé pracoviště k tomu určené mají v přízemí úřadu. Znehodnocené díly po zvážení odváží na likvidaci organizace Cendis.
V regálech prázdno nebude
Podle Martince se lidé, kteří o zachování registračních značek nepožádali, nemusí bát, že by tím přišli také o vozidla. Mohou požádat o zcela novou značku.
Každopádně ani po zmiňované skartaci nebude v kovových regálech depozitu odboru dopravy prázdno. „My tady máme registrační značky celkem od 1400 vozidel, to znamená zhruba kolem 2800,“ hlásil Martinec.
Jejich majitelé si teď musejí hlídat tříletou lhůtu podle data uložení a v případě zájmu o zachování včas požádat o prodloužení.
Podle ministerstva dopravy byly v depozitech k 1. březnu 2023 v České republice uložené značky pro 580.000 vozidel a každý rok v nich přibylo 150.000 za vozidla vyřazená z provozu. Ministerstvo předpokládá, že se do provozu vrátí jen část vyřazených vozidel.